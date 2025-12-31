Con casi 200 efectivos, entre fuerzas municipales y provinciales, la ciudad de Santa Fe celebrará el “Año Nuevo en la Playa” con un operativo especial de tránsito, seguridad, limpieza y desconcentración asistida en la Costanera Oeste.

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir el Año Nuevo con un evento público y gratuito en la Costanera Oeste, que contará con música en vivo, controles de seguridad , cortes estratégicos de tránsito y un operativo integral para garantizar el orden y la convivencia durante los festejos.

La propuesta, denominada “Año Nuevo en la Playa” , se desarrollará a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega , donde se montará un escenario sobre la arena con DJs en vivo desde las 2 hasta las 6 de la mañana . El dispositivo será coordinado por la Municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe.

Zona delimitada y controles de acceso

El sector del evento estará delimitado por vallas y custodiado por la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) desde la escalera hasta la playa a la altura de calle Castelli.

En el lugar habrá presencia de seguridad privada y agentes municipales para mantener un entorno controlado.

Por disposición del Ministerio de Seguridad provincial, no estará permitido el ingreso con botellas de vidrio, una medida orientada a prevenir incidentes y garantizar la seguridad

de los asistentes.

Cortes de tránsito y corredor seguro

Para favorecer la circulación peatonal y evitar conflictos, se implementarán restricciones totales de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La Costanera Este y el Puente Colgante funcionarán exclusivamente como Corredor Seguro peatonal, mientras que en la Costanera Oeste (Almirante Brown) el corte será total desde las letras corpóreas hasta Bulevar Muttis.

Además, habrá cortes en calle Grand Bourg y todas sus intersecciones, desde Diagonal Matturo hasta Maipú, con desvíos por Vélez Sarsfield, habilitado solo para el ingreso de vecinos.

También se verá afectada la circulación en Bulevar Gálvez y Laprida; Alem a la altura de Regatas, Grand Bourg y Gutiérrez; Alte. Brown y Calcena; y Muttis y Laprida.

Operativo de seguridad y control

El plan de acción se extenderá desde la 1 hasta las 7 de la mañana, con la participación de 40 efectivos de la GSI, 40 policías provinciales y personal de la Dirección de Tránsito municipal.

A esto se sumará la colaboración de Prefectura Naval, que dispondrá de guardacostas en la laguna, y la presencia de guardavidas en el sector de playa.

Durante el operativo estarán disponibles móviles de la GSI, tres camionetas destinadas al control de la ordenanza que prohíbe el cuidado y limpieza informal de vehículos en la vía pública, y cuatro cuatriciclos.

Además, habrá puestos fijos de seguridad en El Faro y el estacionamiento de Vialidad, mientras que la base operativa policial se ubicará frente al Ministerio de Infraestructura.

Limpieza y desconcentración asistida

Una vez finalizados los festejos, el municipio desplegará un operativo intensivo de limpieza, con cuadrillas de barrido que trabajarán desde las letras corpóreas hasta El Faro y en las principales avenidas de la ciudad. El objetivo es restablecer rápidamente el orden y el estado de los espacios públicos, garantizando una desconcentración asistida y una celebración en paz.