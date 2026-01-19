Tadeo Baruffato se consagró campeón del Triatlón Internacional de La Paz

El santafesino Tadeo Baruffato en la categoría estándar y la entrerriana María Victoria Rivero ganaron en el Triatlón Internacional de La Paz.

El santafesino Tadeo Baruffato se consagró campeón en la categoría estándar masculina del Triatlón Internacional de La Paz, mientras que en la rama femenina el triunfo quedó en manos de la entrerriana María Victoria Rivero, en una nueva edición que volvió a convocar a cientos de atletas y miles de espectadores. El evento, con una rica historia y más de mil atletas de todo el país y del exterior, volvió a ratificar su jerarquía y tradición.

El triatleta santafesino recordó que ya había sido campeón en esta categoría en 2022 y señaló que el logro actual es el resultado de una búsqueda constante. “Desde ahí fueron años de seguir intentándolo, de estar siempre muy cerquita. Fue luchar año a año, con ese hambre de gloria que hoy sigue estando, porque ya nace el objetivo para el año próximo”, afirmó.

Baruffato también repasó su vínculo personal con la competencia y con la ciudad. “Vine por primera vez en 2013, cuando tenía 11 años, porque mi papá competía en el olímpico. Yo quedé para las distancias infantiles y ahí me enganché”, contó. A partir de entonces, dejó el fútbol y se dedicó de lleno al triatlón, con entrenamientos sistemáticos y un proceso de alto rendimiento que comenzó en 2019.

«La Paz es una fiesta, no se encuentra en otro lugar. Es difícil explicarlo, hay que vivirlo”, remarcó el campeón, quien además agradeció el acompañamiento del público. “Si la gente no hubiese estado, hubiese sido el doble de duro. Agradezco a todo el pueblo de La Paz por cómo lo vive y por empujar anímicamente”, subrayó.

Una cita internacional en Entre Ríos

La competencia convocó en esta edición a 1.046 triatletas provenientes de 24 localidades entrerrianas, 17 distritos del país y seis naciones del exterior. Según los organizadores, cerca de la mitad de los inscriptos participó por primera vez, lo que aportó renovación deportiva y proyección al evento.

La actividad comenzó el viernes con las categorías infantiles, donde más de 300 niños y niñas, de entre cinco y 14 años, participaron de circuitos recreativos en la zona portuaria. La jornada principal se desarrolló el sábado, con la presencia de 737 atletas juveniles y mayores, además de dos paratriatletas.

Triatlón de La Paz:

Varones:

1°Tadeo Baruffato, de Santa Fe, 1h 59′ 40″

2°Mateo Coria, de Libertador San Martín, 2:03:02

3°Ulises Damián García Diez, de Tres Arroyos, 2:03:24.

Mujeres

1° María Victoria La Pipi Rivero, de Victoria, 2 : 18: 44.

2° Carla Iannarelli, de Rosario, 2:24:20

3° Ana Inés Sánchez, de San Nicolás, 2:24:51.