Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

La T será local ante un Platense invicto en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en un cruce atractivo por realidades opuestas.

31 de enero 2026 · 17:27hs
Talleres y Platense se enfrentarán este sábado desde las 22.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés buscará reaccionar tras la caída en Liniers, mientras que el Calamar intentará sostener su buen arranque y estirar su condición de invicto.

Cómo llega Talleres:

La T, dirigida por Carlos Tevez, alternó buenas y malas en el inicio del campeonato. Tras un debut triunfal ante Newell’s, no pudo sostener su nivel y perdió 2-1 frente a Vélez, en un partido en el que generó numerosas situaciones pero pagó caro la falta de eficacia. El duelo ante Platense aparece como una oportunidad para recuperar confianza antes del debut en la Copa Argentina, previsto para la próxima semana.

Platense, invicto y en crecimiento:

El Calamar es uno de los equipos que aún no conoce la derrota en el certamen. Arrancó con un empate ante Unión y luego venció 2-1 a Instituto, cortando una extensa racha sin triunfos y dándole impulso al ciclo de Walter Zunino. Además, Platense llega reforzado tras cerrar varias incorporaciones en el mercado, con la intención de consolidarse y seguir sumando fuera de casa.

Probables formaciones de Talleres vs Platense

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Horario, TV y árbitro:

  • Hora: 22.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Sebastián Habib
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
