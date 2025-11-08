Talleres se la juega ante Platense un partido con varios objetivos

Talleres y Platense se enfrentarán, desde las 19.15, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura

Talleres y Platense se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura . El encuentro se jugará este sábado, desde las 19.15, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de ESPN Premium.

La T necesita volver al triunfo de local y conseguir tomar un respiro en la lucha por la permanencia, tras un triunfazo ante Vélez en el Amalfitani. Platense tiene como objetivo conseguir alguien que encabece el proyecto deportivo tras la salida de Cristian Kily González.

Talleres no depende de si mismo para permanecer en la primera división, pero tiene que ganar si o si y capitalizar el buen momento, tras un gran triunfo por 1-0 ante Vélez, en Liniers. El equipo liderado por Carlos Tevez está tres puntos por encima del último que desciende por tabla anual, aunque estaría metiéndose en playoffs.

Platense ya no tiene chances de clasificar de defender el título obtenido en junio pasado y el opaco rendimiento del equipo decantó en la salida de Kily González.

Tras una igualdad 1-1 con Sarmiento de Junín,el objetivo del Calamar es volver a contar con la dupla Gómez-Orsien el banco y poder proyectar la próxima temporada, en la que incluirá la competencia continental. El "Marrón" consiguió, tan solo, dos victorias en el semestre y está anteúltimo en la tabla de la Zona B.

Probables formaciones de Talleres y Platense

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mteao Cáceres, Juan Portilla y Ulises Ortegoza; Rick, Federico Girotti y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra; Ignacio Schor, Guido Mainero, Ronaldo Martínez. DT: Hernán Lamberti.

Hora: 19.15.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Mario Alberto Kempes.