Thiago Messi sueña con jugar en la Selección Argentina

Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel, con apenas 11 años concedió una entrevista a un medio español y no dudó en elegir la camiseta de la Selección Argentina

Debutó con sus 11 años en un torneo internacional y dio su primera entrevista como futbolista. El periodista español le preguntó qué elección elegiría para representar, dado que nació en aquel país. Pero el chico no lo dudó: "¿La Selección de España? No creo, elegiría la de Argentina".

Thiago nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012, pero el ADN argentino lo tiene bien marcado, ya que junto con su madre y sus hermanos acompañó todo el proceso de su papá como capitán del equipo y vivió profundamente la gran alegría de la Copa del Mundo en Qatar.

Leo estuvo en la inauguración de la Copa Internacional organizada por su actual club hace un par de semanas e ingresó al campo junto a Thiago, que ese día protagonizó un amistoso contra Orlando City, en una mini reedición el clásico zonal.

En el marco de la Liga FC Futures, fue parte del empate 0-0 ante Real Sociedad, aunque este viernes sufrió la derrota por 5-0 justamente contra Barcelona, el otro gran amor de la familia Messi, además de la casaca Celeste y Blanca y la de Newell's.

La nota en la que Thiago dio su parecer la hizo el periodista español José Ramón de la Morena y además del hijo mayor de la Pulga aparecen su entrenador y otros tres chicos, entre ellos Benjamín Suárez, hijo del mítico Luis, goleador uruguayo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jrdelamorena/status/1801627210136051736&partner=&hide_thread=false Os dejo algunas fotos de la entrevista y el link para poder verla entera. Merece la pena! https://t.co/7v0AXShZjo pic.twitter.com/Vxrgk21EUo — JRamón de la Morena (@jrdelamorena) June 14, 2024

"Fue duro, muchos nervios", reconoció Thiago al describir su debut, pero destacó que lo más lindo fue "seguramente la experiencia de haber juntado frente a tanta gente, y mostrar el nivel que todos tenemos".

La confesión del hijo mayor de Messi

"Me puse más nervioso jugando hoy que viendo jugar a mi padre", confesó, y fue honesto cuando lo consultaron sobre cómo sería su gol soñado: "No me importa mucho cómo sea, lo importante es que sea gol".

Tras afirmar que "no soy muy bueno con la izquierda, no he salido como mi padre", eligió el que Leo le metió e cabeza Manchester United en la final de la Champions League 2009 como el mejor tanto convertido por su progenitor.

Por último le propusieron a Thiago Messi elegir entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. "Cada uno tiene sus cosas mejores pero si tengo que elegir uno me quedo con Haaland porque siempre me gustó", explicó, además de marcar como su favorito a Lamine Yamal, el chico de 16 años de Barcelona y la Selección de España.