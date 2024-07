Thiago Tirante cayó en las semifinales de Bastad

El tenista argentino Thiago Tirante no pudo ante Nuno Borges y perdió por 6-3 y 6-4. El portugués jugará la final ante Rafael Nadal

Thiago Tirante vivió en el Abierto de Suecia una semana que seguramente no olvidará: el joven tenista de solo 23 años logró por primera vez meterse en semifinales de un torneo ATP. Lamentablemente no pudo ante Nuno Borges y no logró clasificar a la final.