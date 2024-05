TNT Maidana se la bancó hasta el final y casi rompe el molde ante Barrios

Tras un duelo intenso y golpe por golpe, el estadounidense ganó por puntos, en fallo unánime: 116-111 coincidieron las tarjetas de los jurados. Destacada performance del hermano menor del "Chino" Maidana, quien estuvo a la altura de las circunstancias ante un duro rival.

Embed - Barrios vs Maidana HIGHLIGHTS: May 4, 2024 | PBC on Prime PPV