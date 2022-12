Todas las intimidades de UNO Santa Fe en el Mundial de Qatar

• LEER MÁS: UNO Santa Fe levantó la Copa del Mundo en Qatar

Cuervo contó todo lo vivido en un diálogo con UNO Santa Fe, donde reveló varias cuestiones vinculadas a su cobertura, que la convirtieron en única e inédita para un medio del interior del país. "Fueron 34 días de cobertura, disfrutando no solo del Mundial sino que Argentina fue campeón, fue todo excelente", destacó.

"Como cualquiera que hace semejante viaje va con las expectativas de conseguir el título, siempre mantuve las esperanzas a pesar de la derrota en el primer partido ante Arabia Saudita. Argentina hizo un reset, empezó un nuevo Mundial ante México, eso le hizo bien al equipo, y nosotros desde la tribuna apoyando para que lo sientan los jugadores", destacó José Cuervo.

Y agregó: "Los qataríes son gente amena, educados, manejan dos idiomas, tienen una apertura mental al mundo diferente, fueron gente que les gustaba que estemos allí. Eran fanáticos de la Argentina, querían que salga campeón por Messi. Había libertad a un 100%, de hecho sabíamos que había cosas que no se podía hacer como eran tomar alcohol, por un tema de religión, y a las mujeres no se las podía tocar, ni tomar fotos, es parte de su educación. En determinados lugares te exigen que estén tapados, en una mezquita por ejemplo te prestan la indumentaria para taparte si venías con pantalones cortos".

José Cuervo.jpg José Cuervo hizo una cobertura colosal del Mundial de Qatar y contó con lujo de detalles su experiencia inolvidable. UNO Santa Fe / José Busiemi

Y sobre las cuestiones económicas, admitió: "El cambio nos desfavorece, uno podía comer bien con bebida entre 15 y 18 dólares, serán unos 5.000 o 6.000 pesos, lo mismo que si vas a Uruguay por ejemplo".

Luego, se refirió al acompañamiento argentino en Qatar, y José Cuervo indicó: "Para la primera ronda, que es cuando la mayoría de la gente viaja, había unos 45.000 argentinos. De hecho para la final había unos 30.000 en la cancha, otros tantos se quedaron afuera. En general fue uno de los países que más gente llevó, detrás de Arabia Saudita, Marruecos, México y Estados Unidos. Pero con el correr de las instancias quedamos primeros en cantidad de gente. Había muchos de otros países que hacían fuerza y alentaban para la Argentina".

Más adelante contó la historia de la camiseta del Napoli que trajo, y destacó: "Fui al museo de Maradona, que es de dos napolitanos, que tienen la colección más grande del mundo, todas cosas utilizadas por Maradona. Me la regalaron los coleccionistas, tiene el certificado de autenticidad. Fuimos a las semifinales y a la final juntos, ya que les conseguí entradas a precio FIFA. A ellos les hice una entrevista para mi programa de TV. Ellos estaban muy emocionados. Y me regalaron esta camiseta, me explicaron cuándo la utilizó Maradona.

También reveló cómo fue vivir la final del Mundial de Qatar, y destacó: "Gracias a cubrir la Copa del Mundo para Diario UNO gestioné una acreditación desde el día que llegué, había dos personas que tenían acreditación en la provincia para cubrir el Mundial. Yo tenía para filmar en la calle, pero no para ingresar al estadio. Lo hice con una chica argentina, que me ayudó. Desde octavos de final pude acceder a todos los partidos gratis, ellos chequean con el diario. El 16 de noviembre llegué y el 30 me dieron la acreditación.

"Para la final la reventa era de 3.000 dólares, la gente ofrecía 5.000 dólares por una entrada. Era para todos los partidos, yo pude cubrir 26 de 64 partidos. Asistí, entre otros, al partido entre Marruecos y Portugal en cuartos de final, también en la semifinal de Marruecos y Francia, Francia e Inglaterra en cuartos, Países Bajos-Estados Unidos por octavos de final. A los de Argentina fui a todos. Con la credencial tenía acceso muy rápido", reveló José Cuervo.

En otro tramo, destacó: "El ir a un Mundial era un sueño cumplido, y trabajando para UNO Santa Fe. Vivir la final de un Mundial, donde todo el mundo quiere estar. La viví con tranquilidad, y ansiedad. Primero fue un disfrute y luego fue un parto. En la cancha toda la gente estaba con la misma expectativa y onda, con la voluntad de alentar en todo momento, a pesar del empate 2-2. Había gente que no miraba los penales, muchas cábalas, cada uno tenía la suya".

En cuanto a su experiencia en el terreno de juego, tras la consagración de la Argentina, reveló: "No solo tuve el privilegio de ir a la final sino que me firmen la camiseta los jugadores de la Selección Argentina. La Selección jugó cinco partidos en Lusail, y estaba en las primeras líneas detrás del arco. Había que hacer las cosas con cuidado, colarse es imposible. Lo pude hacer a través de una gestión que hice en FIFA, una vez que salimos campeones. Los fui abrazando, les di la mano, estuve abrazado y llorando con Lisandro Martínez, con Fideo Di María, los saludé a Messi y al cuerpo técnico, incluido a Messi. Él estaba con mucha seguridad, hablé con Dibu Martínez, con Scaloni, con el Kun Agüero, con los padres de Messi, que es gente muy amena, que no se la cree".

Argentina-México.jpg José Cuervo, enviado de UNO Santa Fe, desde adentro viviendo el duelo entre Argentina y México.

Y agregó: "A la Copa del Mundo solo la levantan los campeones, en esta oportunidad se la dejaron levantar a los familiares directos, eran como 15 o 20. Levanté la original, la de base dorada. Me puse en la hilera de familiares, un familiar de Lisandro Martínez me la pasó y me saqué fotos. Pesa como seis kilos. Es maciza de oro, es la misma Copa que alzaron Maradona, Messi. Está media hora en la cancha, luego la retiran y dan la réplica. Era como estar en Disney, a Messi lo filmé, lo abracé, pero no me saqué una foto con Messi. Me traje un pedazo de red, lo alcé a De Paul para que se suba al arco, hay videos. Estuve en un lugar donde no estuvo nadie. Luego, me senté en el banco de suplentes, hice un video, donde dije que sabía que eso iba a pasar, creo en esas cosas, de visualizar por un objetivo y trabajar para que se concrete".