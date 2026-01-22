Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

El Taladro y el Globo empataron 1 a 1 en el Florencio Sola por la Fecha 1 del Apertura. Mauro Méndez abrió el marcador y Jordy Caicedo lo igualó.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 22:17hs
Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Banfield y Huracán abrieron su camino en el Torneo Apertura 2026 con un empate que dejó sensaciones encontradas. En el estadio Florencio Sola, el equipo de Pedro Troglio se puso en ventaja en el segundo tiempo, pero el conjunto de Diego Martínez reaccionó a tiempo y rescató un punto valioso en el debut.

Banfield vs Huracán: un estreno parejo en el Apertura 2026

El encuentro fue disputado y cambiante, con pasajes de dominio repartido. Tras un primer tiempo trabado, Banfield logró romper el cero a los 2 minutos del complemento gracias a una aparición goleadora de Mauro Méndez, que capitalizó una de las primeras chances claras del partido.

Huracán no se desordenó pese al golpe y sostuvo su plan. Con el correr de los minutos ganó metros y encontró premio a los 38 del segundo tiempo, cuando Jordy Caicedo definió con jerarquía para establecer el 1-1 definitivo.

Jordy Caicedo, la figura del partido

El delantero del Globo fue determinante en el resultado. Además del gol, Caicedo fue una constante amenaza para la defensa local y terminó siendo el jugador más influyente del encuentro. En Banfield, Méndez también se destacó por su movilidad y eficacia frente al arco.

Incidencias, expulsiones y tensión final

El cierre del partido estuvo marcado por las expulsiones. En Banfield vio la roja Santiago Esquivel, mientras que en Huracán fue expulsado Thaiel Peralta, lo que condicionó el tramo final y obligó a ambos equipos a reacomodarse tácticamente.

En la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Banfield será visitante de Sarmiento, mientras que Huracán volverá a Parque Patricios para recibir a Independiente Rivadavia. Ambos sumaron en el debut y buscarán ahora su primera victoria en el certamen.

Banfield Huracán Torneo Apertura Pedro Troglio Mauro Méndez
Noticias relacionadas
aldosivi y defensa y justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en mar del plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

la afa fija un limite: los juveniles que emigren no seran citados a la seleccion argentina

La AFA fija un límite: los juveniles que emigren no serán citados a la Selección Argentina

la afa acepto el pedido de amnistia y se anulan las sanciones

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

continuan los movimientos de entrenadores en la asb

Continúan los movimientos de entrenadores en la ASB

Lo último

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Último Momento
Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

Ovación
Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"