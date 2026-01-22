Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

El Taladro y el Globo empataron 1 a 1 en el Florencio Sola por la Fecha 1 del Apertura. Mauro Méndez abrió el marcador y Jordy Caicedo lo igualó.

Banfield y Huracán abrieron su camino en el Torneo Apertura 2026 con un empate que dejó sensaciones encontradas. En el estadio Florencio Sola , el equipo de Pedro Troglio se puso en ventaja en el segundo tiempo, pero el conjunto de Diego Martínez reaccionó a tiempo y rescató un punto valioso en el debut.

El encuentro fue disputado y cambiante, con pasajes de dominio repartido. Tras un primer tiempo trabado, Banfield logró romper el cero a los 2 minutos del complemento gracias a una aparición goleadora de Mauro Méndez , que capitalizó una de las primeras chances claras del partido.

Huracán no se desordenó pese al golpe y sostuvo su plan. Con el correr de los minutos ganó metros y encontró premio a los 38 del segundo tiempo, cuando Jordy Caicedo definió con jerarquía para establecer el 1-1 definitivo.

Jordy Caicedo, la figura del partido

El delantero del Globo fue determinante en el resultado. Además del gol, Caicedo fue una constante amenaza para la defensa local y terminó siendo el jugador más influyente del encuentro. En Banfield, Méndez también se destacó por su movilidad y eficacia frente al arco.

Incidencias, expulsiones y tensión final

El cierre del partido estuvo marcado por las expulsiones. En Banfield vio la roja Santiago Esquivel, mientras que en Huracán fue expulsado Thaiel Peralta, lo que condicionó el tramo final y obligó a ambos equipos a reacomodarse tácticamente.

En la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Banfield será visitante de Sarmiento, mientras que Huracán volverá a Parque Patricios para recibir a Independiente Rivadavia. Ambos sumaron en el debut y buscarán ahora su primera victoria en el certamen.