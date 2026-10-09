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Torneo Oficial A2: Regatas (SF) ganó la fase regular y se armaron los Play-In

Regatas (SF) tendrá ventaja deportiva en todas las eliminatorias. Mirá cómo quedaron las posiciones y los cruces que asoman en el Oficial A2

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 08:45hs
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Torneo Oficial A2: Regatas (SF) ganó la fase regular y se armaron los Play-In

Regatas (SF) tendrá ventaja deportiva en todas las eliminatorias tras superar a Santa Rosa por 79-64. Mirá cómo quedaron las posiciones y los cruces que asoman en el Oficial A2 de la ASB.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 11

Jueves 8 de octubre

Regatas (SF) 79 (Lázaro Astulfi 15) - Santa Rosa 64 (Bautista Brollo 21)

CUST B 55 (Francisco Galizzi 20) - Argentino 48 (Bautista Favre 12)

Kimberley 63 (Lisandro Ríos 14) - Macabi 55 (Federico Arese 19)

Centenario 43 (León Pines 12) - Almagro B 66 (Franco Oreggioni 17)

Regatas Coronda 48 (Mariano Luzzi 16) - Alumni 57 (Juan Aldaz 19)

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Regatas (SF) 19 (9-1); Alumni y Regatas Coronda 18 (8-2); Kimberley 17 (7-3); Santa Rosa 16 (6-4); Macabi 15 (5-5); Argentino 14 (4-6); Centenario 12 (3-7)(-1); UNL 12 (2-8); CUST B 12 (2-8) y Almagro B 11 (1-9)

DIRECTO A CUARTOS DE FINAL

Regatas Santa Fe, Alumni, Regatas Coronda, Kimberley y Santa Rosa

LLAVES PLAY-IN (al mejor de tres)

Argentino vs. CUST B

Centenario vs. UNL

Macabi vs. Almagro B

Oficial Regatas (SF) ASB
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