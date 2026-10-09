Regatas (SF) tendrá ventaja deportiva en todas las eliminatorias tras superar a Santa Rosa por 79-64. Mirá cómo quedaron las posiciones y los cruces que asoman en el Oficial A2 de la ASB.
Torneo Oficial A2: Regatas (SF) ganó la fase regular y se armaron los Play-In
Regatas (SF) tendrá ventaja deportiva en todas las eliminatorias. Mirá cómo quedaron las posiciones y los cruces que asoman en el Oficial A2
Por Ovación
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 11
Jueves 8 de octubre
Regatas (SF) 79 (Lázaro Astulfi 15) - Santa Rosa 64 (Bautista Brollo 21)
CUST B 55 (Francisco Galizzi 20) - Argentino 48 (Bautista Favre 12)
Kimberley 63 (Lisandro Ríos 14) - Macabi 55 (Federico Arese 19)
Centenario 43 (León Pines 12) - Almagro B 66 (Franco Oreggioni 17)
Regatas Coronda 48 (Mariano Luzzi 16) - Alumni 57 (Juan Aldaz 19)
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
Regatas (SF) 19 (9-1); Alumni y Regatas Coronda 18 (8-2); Kimberley 17 (7-3); Santa Rosa 16 (6-4); Macabi 15 (5-5); Argentino 14 (4-6); Centenario 12 (3-7)(-1); UNL 12 (2-8); CUST B 12 (2-8) y Almagro B 11 (1-9)
DIRECTO A CUARTOS DE FINAL
Regatas Santa Fe, Alumni, Regatas Coronda, Kimberley y Santa Rosa
LLAVES PLAY-IN (al mejor de tres)
Argentino vs. CUST B
Centenario vs. UNL
Macabi vs. Almagro B