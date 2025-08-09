Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial U21: los punteros siguen firmes al cerrarse la Fecha 18

Se completó la Fecha 18 del Torneo Oficial U21 de Básquet, con éxitos de Banco, República, Almagro, Colón y Unión. Todos los finales y posiciones

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2025 · 10:41hs
República del Oeste es uno de los animadores del Torneo Oficial U21.

El pasado viernes se jugó de manera completa el capítulo 18 del Torneo Oficial U21 de Básquet, sin modificaciones en lo más alto de la tabla valorativa.

Recordemos que al cierre de la segunda rueda, los cuatro mejores cruzarán en semifinales rumbo al título del campeón anual.

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 18

Viernes 8 de agosto

CUST 73 (Tomás Leoni 22) - Colón (SF) 77 (Ulises Rodríguez 32)

República del Oeste 88 (Alejo Bieler 27) - Macabi 74 (Pedro Cogliano 29)

Banco Provincial 102 (Sebastián Strina 16) - Alma Juniors 55 (Felipe Perren 19)

Unión (SF) 91 (Agustín Ferrari 21) - El Quillá 68 (Thiago Ramassotto 15)

Almagro 78 (Franco Mierke 22) - Gimnasia 71 (Fernando Arce 16)

Regatas (SF) 20 - Regatas Coronda 0

Santa Rosa 0 - Rivadavia 20

TABLA DE POSICIONES

Banco 18-0; República 15-3; Rivadavia 14-3; Colón (SF) 13-5; Almagro 12-5; Unión 11-7; Gimnasia 10-8; Regatas (SF) 8-10; Macabi y El Quillá 6-12; Alma Juniors 5-13 y CUST 3-15

