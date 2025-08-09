El pasado viernes se jugó de manera completa el capítulo 18 del Torneo Oficial U21 de Básquet, sin modificaciones en lo más alto de la tabla valorativa.
Torneo Oficial U21: los punteros siguen firmes al cerrarse la Fecha 18
Se completó la Fecha 18 del Torneo Oficial U21 de Básquet, con éxitos de Banco, República, Almagro, Colón y Unión. Todos los finales y posiciones
Por Ovación
Recordemos que al cierre de la segunda rueda, los cuatro mejores cruzarán en semifinales rumbo al título del campeón anual.
LEER MÁS: Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera
TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 18
Viernes 8 de agosto
CUST 73 (Tomás Leoni 22) - Colón (SF) 77 (Ulises Rodríguez 32)
República del Oeste 88 (Alejo Bieler 27) - Macabi 74 (Pedro Cogliano 29)
Banco Provincial 102 (Sebastián Strina 16) - Alma Juniors 55 (Felipe Perren 19)
Unión (SF) 91 (Agustín Ferrari 21) - El Quillá 68 (Thiago Ramassotto 15)
Almagro 78 (Franco Mierke 22) - Gimnasia 71 (Fernando Arce 16)
Regatas (SF) 20 - Regatas Coronda 0
Santa Rosa 0 - Rivadavia 20
TABLA DE POSICIONES
Banco 18-0; República 15-3; Rivadavia 14-3; Colón (SF) 13-5; Almagro 12-5; Unión 11-7; Gimnasia 10-8; Regatas (SF) 8-10; Macabi y El Quillá 6-12; Alma Juniors 5-13 y CUST 3-15