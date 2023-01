Torres: "Buscamos desarrollar el básquet de Alma Juniors"

“Estoy esperando los días para poner manos a la obra. Veníamos charlando con la gente de Alma Juniors, le dimos formalidad a todo, afinamos los números con el compromiso de desarrollar un trabajo extendido”, apuntó de movida.

Para luego, subrayar: “Los mismos chicos que estaban trabajando en formativas continuarán y uno buscará ser el conector, estar con ellos, con los chicos. Esto por ejemplo demanda que deje mi trabajo en una Clínica de Santa Fe para abocarme de lleno al básquet”.

Torres reconoció que “viajaré todos los días a Esperanza, me pone muy contento este desafío, Alma Juniors necesita desarrollar el básquet, es una gran alegría porque no tengo una vasta trayectoria en Primera, pero se me brinda esta oportunidad, además de estar con los U18″.

En cuando a los objetivos a corto plazo, el nuevo técnico dijo que “con los mismos jugadores que seguirán en el equipo, vamos a tomar el Dos Orillas para conocernos, establecer las bases, y después apuntar a lograr el ascenso en el segundo semestre. Por eso desde el 23 de enero comenzaremos a trabajar en ello”.