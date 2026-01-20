Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Tras acordar con Colón, Estudiantes (RC) presentó a Nicolás Talpone

A través de las redes sociales, Estudiantes (RC) confirmó la incorporación del volante Nicolás Talpone a préstamo por un año desde Colón

20 de enero 2026 · 17:13hs
Tras acordar con Colón, Estudiantes (RC) presentó a Nicolás Talpone

Luego de alcanzar un acuerdo con Colón, Estudiantes de Río Cuarto confirmó la incorporación de Nicolás Talpone, quien se suma al plantel en condición de préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Talpone fue presentado en Estudiantes (RC)

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, donde el León le dio la bienvenida al volante con un mensaje sencillo y directo: “Bienvenido a casa”, acompañado por la ficha técnica del futbolista, que ya quedó formalmente presentado como nuevo refuerzo.

Un tema clave en Colón

Talpone era tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, aunque no lograba consolidarse como titular. A esto se sumaba otro factor clave: su contrato representaba una erogación importante para Colón. En ese contexto, la posibilidad de una salida comenzó a tomar fuerza y terminó cerrándose con su llegada a Estudiantes, donde competirá en Primera División con la intención de sumar continuidad.

La operación aparece como una oportunidad para todas las partes. Colón libera un cupo y reduce costos, mientras que Talpone buscará rodaje, protagonismo y crecimiento, con la chance de potenciarse futbolísticamente en un nuevo escenario.

De esta manera, Estudiantes suma una pieza de experiencia y recorrido para su mediocampo, apostando a un jugador que llega con hambre de minutos y con la motivación de relanzar su carrera.

