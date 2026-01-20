Tras acordar con Colón, Estudiantes (RC) presentó a Nicolás Talpone

A través de las redes sociales, Estudiantes (RC) confirmó la incorporación del volante Nicolás Talpone a préstamo por un año desde Colón

Luego de alcanzar un acuerdo con Colón , Estudiantes de Río Cuarto confirmó la incorporación de Nicolás Talpone , quien se suma al plantel en condición de préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Talpone fue presentado en Estudiantes (RC)

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, donde el León le dio la bienvenida al volante con un mensaje sencillo y directo: “Bienvenido a casa”, acompañado por la ficha técnica del futbolista, que ya quedó formalmente presentado como nuevo refuerzo.

Fecha de Nacimiento: 09/04/1996 (29)

Lugar de nacimiento: La Plata , Buenos Aires

Estatura: 1,65 m

Posición: Mediocampista

Pierna hábil: Derecho

Trayectoria: Estudiantes de La Plata (),… pic.twitter.com/mHbngq6nOx — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) January 20, 2026

Un tema clave en Colón

Talpone era tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, aunque no lograba consolidarse como titular. A esto se sumaba otro factor clave: su contrato representaba una erogación importante para Colón. En ese contexto, la posibilidad de una salida comenzó a tomar fuerza y terminó cerrándose con su llegada a Estudiantes, donde competirá en Primera División con la intención de sumar continuidad.

La operación aparece como una oportunidad para todas las partes. Colón libera un cupo y reduce costos, mientras que Talpone buscará rodaje, protagonismo y crecimiento, con la chance de potenciarse futbolísticamente en un nuevo escenario.

De esta manera, Estudiantes suma una pieza de experiencia y recorrido para su mediocampo, apostando a un jugador que llega con hambre de minutos y con la motivación de relanzar su carrera.