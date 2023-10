El impactante tackle de Tute Moroni que fue clave para clasificar a semifinales

Argentina está clasificada para las semifinales de Rugby World Cup 2023 después de que el try y el penal de Nicolás Sánchez asegurara una victoria por 29 a 17 sobre Gales en el Stade de Marselle. Sin dudas que uno de los jugadores clave en el equipo de Michael Cheika fue Matías Moroni.

Los All Blacks le ganaron a Irlanda y serán rivales de Los Pumas en semifinales

El back de Los Pumas, que ingresó en reemplazo del rufinense Santiago Chocobares, hizo un esfuerzo supremo, logró sacar de la cancha a su rival y evitó el try de los británicos, que sin dudas podría haber cambiado la historia. Esa situación le permitió a los argentinos quedarse con el triunfo ante el combinado británico para regresar a semifinales tras ocho años de no poder conseguirlo.

Moroni.jpg Moroni, que ingresó por Chocobares, metió un tackle que quedará recordado en la historia del rugby argentino. WR

A cerca de la corrida para evitar el try de Gales, Moroni, comentó que "Corría con mi club, con mi familia, con mis amigos y con toda esta banda. Por suerte lo pudimos ganar, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Arrancamos dominando y no voy a hablar mucho del árbitro, pero nos pusieron ciertos fallos cuando no lo merecíamos. Pero nosotros siempre confiamos en nuestro sistema y nos llevamos el partido.”

En cuanto a lo que significa haber clasificado a semifinales indicó que “Es lo más importante que tengo, hoy juego al rugby por esta camiseta, por mi familia, por mi club, por mis amigos, y nos volvemos a poner en la situación de jugar el partido más importante en la historia de Los Pumas. Nunca nadie lo ganó y vamos a ir a París mañana con el que toque".

“Estamos en París. El esfuerzo que hizo este equipo desde que arrancó el año, mucha gente hablando giladas, y mucha gente que no confiaba. Mucha otra que, si confiaba, que se subió antes de jugar el último partido con Japón. Vamos a ir a la guerra a París, nos quedan dos partidos, y vamos a jugar los partidos más importantes de Los Pumas" explicó Moroni apenas finalizado el partido.

Por su parte, el wing Emiliano Boffelli comentó que “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero tengo que destacar la actitud de este equipo. Estoy contento por el rendimiento del equipo”. El rosarino formado en Duendes comentó que “Cheika nos dijo que había que seguir intentándolo. Que sigamos y sigamos tratando, porque estábamos bien, y que en cualquier momento se podría abrir un espacio para aprovechar sus errores”.

Sobre lo hecho por Moroni en la jugada que salvó el triunfo argentino manifestó que "ese try tackle de Tute fue clve. Después ganamos por más diferencia, pero en ese momento estábamos a dos puntos. Se lo dije después del partido que estaba enfermo porque fueron siete puntos que salvó. Sinceramente creo que está enfermo por como cerró la cancha, y lógicamente que estoy muy contento por el equipo también".