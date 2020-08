Un ex-Colón, clave en la llegada de Ribas a Central Córdoba

El delantero Sebastián Ribas durante varias semanas estuvo negociando con Unión, pero terminó recalando en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Ya en la Madre de Ciudades, el delantero uruguayo reconoció que Alexis Ferrero (ex-Colón) y actualmente director deportivo del Ferroviario, tuvo mucho que ver en la decisión final.

"Me hablaron hace un tiempo ya. Me habló Alexis (Ferrero) primero, mostrándome el interés, la voluntad del nuevo cuerpo técnico y me contó también cuál era el proyecto. Fue fundamental su llamado, como así también luego el de Alfredo (Berti), que me hizo saber de su deseo de contar conmigo. Eso me entusiasmó y también colaboraron las referencias que me dieron jugadores que acaban de pasar por la institución, como el Yacaré Núñez y Francisco Manenti, con quienes estuve entrenando este tiempo en un gimnasio, en Rosario", expresó Ribas en declaraciones a Nuevo Diario.

Más adelante, sostuvo que "me comentaron que el club estaba tratando de dar pasos serios, de crecer, de afirmarse mejor en la Primera División. Me hablaron muy bien de toda la gente del club y eso no hizo más que confirmar todo lo bueno que antes me habían manifestado antes Alexis (Ferrero) y Alfredo (Berti). Sé que me sumo a un lindo grupo, que tiene varios muy buenos jugadores, muchos de ellos con una trayectoria importante, y con un cuerpo técnico muy bueno. Estoy entusiasmado y con muchas ganas de sumarme lo más rápido posible al grupo, para entrenarme, conocerlos a todos y aprender de ellos".

Respecto a las metas que se propuso con el equipo santiagueño, Ribas afirmó que "puedo decir que tengo las expectativas de aprender, de crecer, con compañeros nuevos, con cuerpo técnico nuevo. Absorber toda su experiencia y tratar de sacar provecho, para que podamos, con mucha humildad, sacrificio y trabajo, lograr el objetivo grupal que nos tracemos".