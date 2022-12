Un ex-Unión no lo dudó: "En Santa Fe tuve muchos minutos"

Insaurralde habló con el Diario As de Chile y reconoció que "estoy contento, primero, por llegar a un club tan grande. Y segundo, por el hecho de volver a Chile, que es un lugar donde me sentí cómodo y me fue bien”.

Más adelante, señaló: "En Cobreloa hay un objetivo muy lindo y es un equipo que merece estar en Primera”.

Cuando le tocó hablar de los últimos años (viene de actuar en Atenas de la Segunda División de Uruguay), Gary subrayó: "El 2021, cuando pasé por Unión de Santa Fe, creo que fue el año donde más minutos tuve. Pero (en la situación de jugar poco) hubo un tema importante con O’Higgins y Newell’s, en cuanto al pago de una deuda, entonces, obviamente que siempre el perjudicado es el jugador. Me apartaron del plantel (de Newell’s) por esa deuda y por otra que tenían conmigo".

Y luego, remató: "Fue un momento chocante. Estuve sin jugar un tiempo, me fui a Unión de Santa Fe y ya después este año estuve con unos temas personales, como el fallecimiento de mi hermana y la salud de mi madre. Entonces, opté por quedarme cerca de mi familia, en Villa Mercedes, y esperando a mitad de año que se diera lo de Cobreloa. Terminé yendo a Uruguay, donde el torneo es muy corto y llegué cuando ya había empezado, así que es justamente por eso mi inactividad".

.