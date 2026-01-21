Un futbolista argentino busca club por Facebook y su mensaje se volvió viral

Uno Santa Fe | Ovación | futbolista

Ovación

21 de enero 2026 · 13:08hs
En tiempos donde las redes sociales amplifican cada historia, un joven futbolista argentino eligió un camino poco habitual para continuar su carrera. Gianfranco Joannaz, lateral derecho de Almagro, publicó un mensaje en Facebook en busca de club y su iniciativa rápidamente se viralizó, despertando apoyo, debates y múltiples reacciones.

Búsqueda de club en Facebook

La historia tiene como protagonista a Gianfranco Joannaz, marcador de punta por derecha, quien confirmó que no será tenido en cuenta en Almagro para la temporada que se avecina. Ante ese escenario, decidió actuar por cuenta propia y publicar un mensaje en un grupo de Facebook destinado a pruebas de jugadores.

Estoy buscando salir a préstamo sin cargo. Juego como lateral o volante derecho y también por izquierda”, escribió el futbolista de 21 años, dejando en claro su versatilidad y su principal objetivo: sumar continuidad.

El posteo no tardó en recorrer las redes y se transformó en tendencia, especialmente en X (ex Twitter) e Instagram. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor, otros destacaron la valentía del jugador al exponerse públicamente y salir a buscar oportunidades fuera de los canales tradicionales. Incluso hubo quienes le pidieron videos, referencias y datos deportivos, interesados en evaluar su presente futbolístico.

Sin lugar en Almagro y con la Primera Nacional en marcha

Con el inicio de la Primera Nacional cada vez más cerca, Joannaz quedó relegado en el plantel que conduce Gabriel Gómez en Tres de Febrero. Sin ofertas concretas y ante la falta de minutos, decidió romper el molde y convertirse en su propio representante. “Juego donde sea. Solo necesito un club para pelear un puesto con dignidad y poder jugar”, respondió el futbolista ante uno de los mensajes de aliento que recibió.

