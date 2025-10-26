Una vez más, Cavani fuera de la lista de concentrados en Boca

El uruguayo continúa con una distensión y se perderá el partido contra Barracas.

El uruguayo Edinson Cavani no estará disponible para el partido postergado entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El delantero continúa con una distensión en el psoas derecho , una molestia que lo marginó de los últimos cuatro encuentros del “Xeneize”. Esto vuelve a complicar su presente en el club, en un año en el que las lesiones musculares fueron constantes y le impidieron sostener una racha de partidos consecutivos.

La situación no es nueva para el jugador, ya que desde su llegada al fútbol argentino sufrió diferentes problemas físicos. En los primeros meses de este año, Cavani logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield, pero poco después comenzó una nueva seguidilla de ausencias.

En lo que va del año, el delantero se perdió al menos un encuentro de cada competencia que disputó Boca. En total, el partido del lunes será su decimoctava ausencia en 39 partidos, lo que representa un 46% de ausencias en la temporada.

De esta forma, Boca tendrá que enfrentar un complicado duelo ante Barracas Central, quien se encuentra séptimo en la Zona A con 18 puntos, y necesita sumar de a tres si desea soñar con un puesto en la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

Las novedades entre los 11 de Boca

De cara a este partido, que había sido suspendido por la muerte de Miguel Angel Russo, su ayudante (Claudio Ubeda) incluiría al chileno Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre, y también al juvenil Milton Delgado por Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro.

Por lo tanto, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Alrcón, Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.