Estiman que en la provincia de Santa Fe la participación electoral fue del 65%

Según datos preliminares de la Secretaría Electoral Nacional, la participación en Santa Fe rondó el 65% del padrón, en línea con el promedio nacional. La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes.

La provincia de Santa Fe registró una participación cercana al 65% del padrón , de acuerdo con estimaciones de la Secretaría Electoral Nacional , que calificó la jornada como “tranquila y sin inconvenientes” .

El dato se mantiene en la misma tendencia del nivel nacional, que alcanzó el 66% de asistencia, la cifra más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Elecciones 2025: a cuánto está el "dólar cripto", el único que opera el domingo

“Tenemos el dato puntual de las 16 horas, con un 55% del padrón que ya había votado. Pero de acuerdo con la información que fue llegando sobre el cierre de la jornada, estimamos que en la provincia de Santa Fe la participación ronda el 65%”, señaló Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral nacional en Santa Fe en declaraciones de RTS Medios.

Gutiérrez indicó que los datos definitivos se conocerán en el transcurso de las próximas horas, aunque destacó que la elección se desarrolló “con total normalidad, sin filas extensas ni demoras en los establecimientos”.

La funcionaria atribuyó parte de esa fluidez a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez en elecciones nacionales. “La boleta única hizo que tengamos menos cantidad de incidencias. Agilizó mucho el proceso, porque teníamos dos cabinas y al mismo tiempo podían votar dos electores. No tuvimos inconvenientes ni largas esperas”, explicó.

Elecciones legislativas: a poco del cierre, ya votó el 54% del padrón en Santa Fe

El proceso electoral se desarrolló con tranquilidad desde el inicio. “A las 8.30 ya teníamos el 85% de las mesas constituidas. Nos quedaron solo cuestiones puntuales, pero podemos decir que fue una jornada con mucha normalidad”, remarcó la secretaria electoral.