Ganar y rezar: Unión afronta una final ante Vélez para sostener el sueño de los playoffs

Unión afronta una verdadera final este viernes, a las 19.15, en el 15 de Abril. Necesita vencer a Vélez y esperar una combinación de resultados para avanzar.

Llegó la hora de la verdad para Unión . Sin margen para especulaciones y con la obligación de conseguir los tres puntos, el equipo de Leonardo Madelón recibirá este viernes a Vélez, en el estadio 15 de Abril, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

El panorama es tan sencillo como exigente: el Tate necesita ganar y después rezar para que los resultados de sus competidores le permitan meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

El encuentro comenzará a las 19.15, contará con el arbitraje de Andrés Gariano y tendrá a Gastón Monsón Brizuela a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión llega después de empatar 1-1 frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, con el tanto de Juan Pablo Ludueña. Ese resultado le permitió estirar a tres partidos su racha sin derrotas, pero también lo dejó en una posición incómoda: ocupa el décimo lugar de la Zona A, con 18 puntos, y ya no depende exclusivamente de lo que pueda hacer dentro de la cancha.

Ganar es la única cuenta que no admite discusión para Unión

El primer paso es obligatorio. Si Unión no consigue vencer a Vélez, quedará eliminado de la competencia. Pero incluso una victoria puede no alcanzar, porque deberá prestar atención a lo que suceda simultáneamente en los partidos de Independiente frente a Deportivo Riestra y San Lorenzo ante Platense.

La combinación más favorable para el conjunto rojiblanco es ganar y que ninguno de sus dos rivales directos consiga los tres puntos. Si se produce ese escenario, Unión logrará la clasificación sin necesidad de esperar hasta el sábado.

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Si gana y solamente uno de esos equipos obtiene una victoria, la definición se trasladará al día siguiente. Allí entrará en escena el partido entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia, previsto para el sábado a las 15. El Tate necesitará una derrota del Lobo, aunque también deberá seguir de cerca la diferencia de gol, ya que puede resultar determinante para establecer quién queda mejor ubicado.

En cambio, si Independiente y San Lorenzo ganan sus respectivos compromisos, Unión quedará afuera de los playoffs, incluso si consigue imponerse ante Vélez. Por eso, la noche del viernes tendrá dos escenarios en simultáneo para el hincha tatengue: el 15 de Abril y los otros estadios donde se juega la clasificación.

Madelón apuesta por la continuidad en Unión

En cuanto a la formación, Leonardo Madelón tendría decidido sostener la base que viene de jugar ante Newell's. El entrenador quedó conforme con el rendimiento del equipo en Rosario y, pese a que necesita una victoria, no realizaría modificaciones en la estructura titular.

La principal novedad estará entre los convocados, ya que Ignacio Malcorra volverá a estar disponible después de recuperarse de una contractura. Su regreso representa una alternativa importante para el cuerpo técnico, aunque no necesariamente implica que vaya a comenzar desde el arranque.

Por su parte, Matías Rocha continuaría ausente debido a la lesión que arrastra en uno de sus tobillos.

Vélez también llega con una obligación

Del otro lado estará un rival que tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero que también se juega un objetivo importante. Vélez suma 28 puntos, ocupa el tercer puesto de la Zona A y buscará una victoria en Santa Fe para intentar garantizar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de dejar escapar una buena oportunidad ante San Lorenzo. En el estadio José Amalfitani ganaba 2-0, con tantos de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini, pero el Ciclón reaccionó y alcanzó el empate mediante Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

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Así, el Fortín llegará con la intención de recuperarse y conseguir un resultado que le permita cumplir su objetivo internacional. Unión, en cambio, no tiene otra alternativa que ganar para seguir soñando.

Para el Tate no hay mañana en el Clausura. Necesita hacer su parte, conseguir una victoria que se le volvió imprescindible y después mirar de reojo lo que ocurra en las otras canchas. Puede clasificarse este mismo viernes o quedar obligado a esperar hasta el sábado. Pero todo comienza por una sola condición: ganarle a Vélez.

Probables formaciones de Unión y Vélez

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini, Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: 15 de abril.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Hora de inicio: 19.

TV: ESPN Premium.