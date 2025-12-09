Unión enfrenta a Independiente de Oliva con DT interino y la urgencia de volver a ganar

Unión, que tendrá como DT interino a Martín Castellazzi, recibirá a Independiente de Oliva, desde las 21, por la Liga Nacional.

Unión vuelve a presentarse ante su gente este martes por la noche, en un momento decisivo de su recorrido en la Liga Nacional. Desde las 21 en el Ángel Malvicino, el Tatengue recibirá a Independiente de Oliva en el único partido programado para la jornada, en un cruce que marcará el inicio de una etapa renovada para el equipo santafesino tras la salida de su entrenador.

El encuentro será dirigido por Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Guillermo Dilernia , y podrá seguirse en vivo a través de Basquetpass .

Nuevo ciclo en marcha

La novedad más fuerte en Unión pasa por el cambio en la conducción técnica. Después de la salida de Maxi Seigorman, el equipo quedará en manos de Martín Castellazzi, quien asumirá de forma interina en medio de una racha adversa: el Tate acumula tres derrotas consecutivas y atraviesa un rendimiento irregular que lo dejó en el puesto 16, con un registro de 4 triunfos y 8 caídas.

A esto se suman las ausencias sensibles de Nacho Alessio y Emi Basabe, dos piezas que continúan fuera de la rotación y obligan a Unión a reacomodar su estructura en cada presentación.

La última actuación del Tatengue fue una muestra de carácter, pese a la derrota: cayó 80-75 ante San Lorenzo en el Pando, dejando una imagen competitiva hasta el cierre pero sin poder coronar un partido que venía siendo parejo.

Independiente busca recuperar terreno

Del otro lado, Independiente de Oliva llega a Santa Fe con la necesidad de levantarse luego de lo que fue una dura caída en su visita a Platense. El conjunto de Martín González dominó durante buena parte del juego en Vicente López, pero un flojo último cuarto lo dejó con las manos vacías: anotó apenas 10 puntos en los minutos finales y terminó perdiendo 86-84, resultado que frenó su impulso en la tabla.

Aun así, el elenco cordobés sostiene una campaña sólida. Con 7 victorias y 5 derrotas, marcha séptimo y se mantiene en zona de protagonismo dentro de la competencia. La victoria reciente ante Atenas demostró su capacidad para imponerse en duelos de alto voltaje, y ahora buscará que esa versión vuelva a aparecer en el Malvicino.

Un cruce que puede marcar el rumbo

Para Unión, el partido llega en un momento de revisión interna, con un nuevo conductor y la necesidad de recuperar confianza. Para Independiente, la cita aparece como la oportunidad de afirmarse otra vez en la parte alta y dejar atrás un tropiezo que dolió más por la forma que por el resultado.

Una noche con varios interrogantes, un Tatengue que necesita reaccionar y un rival que no dará concesiones: el Malvicino será testigo de un duelo clave para ambos en plena mitad de la temporada.