Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión enfrenta a Independiente de Oliva con DT interino y la urgencia de volver a ganar

Unión, que tendrá como DT interino a Martín Castellazzi, recibirá a Independiente de Oliva, desde las 21, por la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 08:39hs
Unión enfrenta a Independiente de Oliva con DT interino y la urgencia de volver a ganar

Prensa Unión

Unión vuelve a presentarse ante su gente este martes por la noche, en un momento decisivo de su recorrido en la Liga Nacional. Desde las 21 en el Ángel Malvicino, el Tatengue recibirá a Independiente de Oliva en el único partido programado para la jornada, en un cruce que marcará el inicio de una etapa renovada para el equipo santafesino tras la salida de su entrenador.

El encuentro será dirigido por Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Guillermo Dilernia, y podrá seguirse en vivo a través de Basquetpass.

Nuevo ciclo en marcha

La novedad más fuerte en Unión pasa por el cambio en la conducción técnica. Después de la salida de Maxi Seigorman, el equipo quedará en manos de Martín Castellazzi, quien asumirá de forma interina en medio de una racha adversa: el Tate acumula tres derrotas consecutivas y atraviesa un rendimiento irregular que lo dejó en el puesto 16, con un registro de 4 triunfos y 8 caídas.

A esto se suman las ausencias sensibles de Nacho Alessio y Emi Basabe, dos piezas que continúan fuera de la rotación y obligan a Unión a reacomodar su estructura en cada presentación.

La última actuación del Tatengue fue una muestra de carácter, pese a la derrota: cayó 80-75 ante San Lorenzo en el Pando, dejando una imagen competitiva hasta el cierre pero sin poder coronar un partido que venía siendo parejo.

Independiente busca recuperar terreno

Del otro lado, Independiente de Oliva llega a Santa Fe con la necesidad de levantarse luego de lo que fue una dura caída en su visita a Platense. El conjunto de Martín González dominó durante buena parte del juego en Vicente López, pero un flojo último cuarto lo dejó con las manos vacías: anotó apenas 10 puntos en los minutos finales y terminó perdiendo 86-84, resultado que frenó su impulso en la tabla.

Aun así, el elenco cordobés sostiene una campaña sólida. Con 7 victorias y 5 derrotas, marcha séptimo y se mantiene en zona de protagonismo dentro de la competencia. La victoria reciente ante Atenas demostró su capacidad para imponerse en duelos de alto voltaje, y ahora buscará que esa versión vuelva a aparecer en el Malvicino.

Un cruce que puede marcar el rumbo

Para Unión, el partido llega en un momento de revisión interna, con un nuevo conductor y la necesidad de recuperar confianza. Para Independiente, la cita aparece como la oportunidad de afirmarse otra vez en la parte alta y dejar atrás un tropiezo que dolió más por la forma que por el resultado.

Una noche con varios interrogantes, un Tatengue que necesita reaccionar y un rival que no dará concesiones: el Malvicino será testigo de un duelo clave para ambos en plena mitad de la temporada.

Unión Liga Nacional Independiente de Oliva
Noticias relacionadas
Unión tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para hacer uso de la opción por el 80% de la ficha de Diego Díaz.

Unión no avanza y Sportivo Las Parejas maneja ofertas por Diego Armando Díaz

union mira a rodrigo saravia, pero su presente abre interrogantes

Unión mira a Rodrigo Saravia, pero su presente abre interrogantes

el 2026 empieza ahora: union espera por el fixture y la definicion de sus zonas

El 2026 empieza ahora: Unión espera por el fixture y la definición de sus zonas

union ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la copa argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"