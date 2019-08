Unión presentó a dos de sus refuerzos para la Liga Argentina

El departamento de básquet de Unión llevó adelante una conferencia de prensa para brindar detalles del proyecto 2019/20 en la Liga Argentina.

Juan Ponce se mostró conforme con la conformación del plantel, a la vez que expresó como "el 19 de agosto tentativo inicio de la pretemporada".

El base juvenil Andrés Jaime, uno de los que firmó su contrato, agradeció la confianza y consideró que "los jugadores que llegaron nos darán un salto de calidad".

A su turno, el armador Luciano Tantos reconoció que "cuando me llamó Unión, si bien es cierto estaba esperando otras propuestas, indudablemente me interesó y por eso no dudé en venir a Santa Fe".

LucianoTantos.jpg

Finalmente, Diego García dijo que "después de 20 años regreso a Santa Fe, con muchas cosas que pasaron en mi carrera. Venía entrenando con Unión y creo que tenemos potencial como para pelear cosas importantes".

Recordemos que además de García y Tantos, el Tate contrató para la campaña 2019/20 al alero tucumano Pablo Osores y el pivote santiagueño Pablo Martínez. Ellos junto a la base de la entidad le darán forma al nuevo plantel.