Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

Con el ánimo en alza tras conseguir su primer triunfo como visitante , Unión (2-3) buscará este viernes desde las 21 su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional , cuando reciba a Platense en el estadio Ángel Malvicino.

El equipo santafesino llega motivado luego de imponerse en Corrientes ante Regatas y ahora la prioridad es mantener la fortaleza en casa , donde ya había superado a Racing de Chivilcoy . Todas sus derrotas fueron en la ruta, donde claramente se notó el desgaste del raid.

El partido contará con el arbitraje de Alejandro Zanabone, Julio Dinamarca y Enrique Cáceres, y se espera que Unión busque consolidar un juego sólido que le permita escalar posiciones en el torneo y afirmarse como protagonista en la Liga.

El Tate sabe que imponerse en casa es fundamental para ser protagonista y emparejar un inicio con demasiados traspiés.