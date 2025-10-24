Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión recibe a Platense en busca del segundo triunfo al hilo en la Liga Nacional

24 de octubre 2025 · 14:06hs
Con el ánimo en alza tras conseguir su primer triunfo como visitante, Unión (2-3) buscará este viernes desde las 21 su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional, cuando reciba a Platense en el estadio Ángel Malvicino.

Unión busca equilibrar su récord en la Liga Nacional

El equipo santafesino llega motivado luego de imponerse en Corrientes ante Regatas y ahora la prioridad es mantener la fortaleza en casa, donde ya había superado a Racing de Chivilcoy. Todas sus derrotas fueron en la ruta, donde claramente se notó el desgaste del raid.

El partido contará con el arbitraje de Alejandro Zanabone, Julio Dinamarca y Enrique Cáceres, y se espera que Unión busque consolidar un juego sólido que le permita escalar posiciones en el torneo y afirmarse como protagonista en la Liga.

El Tate sabe que imponerse en casa es fundamental para ser protagonista y emparejar un inicio con demasiados traspiés.

