Unión y el dilema de pedirle o no dinero a la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que puso a disposición de los clubes que integran las actuales ediciones de la Copa Libertadores de América y Sudamericana un adelanto de hasta un 60% del dinero correspondiente a los derechos de participación. De esta manera, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, por la Copa Libertadores, y Atlético Tucumán, Lanús, Independiente, Unión y Vélez, por la Sudamericana, podrán solicitar un "anticipo excepcional" de hasta un 60% de la plata que iban a cobrar por participar de sus respectivas rondas.

Tres de los diez equipos argentinos que forman parte de las Copas Libertadores y Sudamericana solicitaron el adelanto de los premios que oficializó Conmebol hace poco más de una semana. Según pudo confirmar Doble Amarilla, River, Independiente y Lanús iniciaron las gestiones formales en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

A la Asociación del Fútbol Argentino, Conmebol ya le giró el dinero que le corresponde a River e Independiente el pasado viernes. De hecho, se espera que los montos ingresen a las instituciones durante este lunes. Al club de Núñez le deben entrar U$S 1.2 millones por los dos partidos de local que le restan disputar en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que al de Avellaneda le ingresan U$S 225 mil por la segunda ronda de Sudamericana.

LEER MÁS: Decoud: "Tarde o temprano, el presidente tendrá que rendir cuenta de su gestión económica"

Lanús, por su parte, no solicitó un adelanto del 60%, sino del 50% del premio por la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana. Por ende, no le entran U$S 225 mil, sino U$S 187.500. Según pudo confirmar Doble Amarilla, AFA recibió el pasado 18 de marzo el anticipo del 'Granate', que está a la espera de que se le gire el monto.

¿Y los demás clubes? Por ahora, los otros equipos argentinos participantes de Libertadores y Sudamericana no han elevado un pedido formal a la Conmebol por el adelanto del 60%, que representa U$S 1.2 millones. Desde Tigre, que integra el Grupo B de la Libertadores, señalaron que "por ahora creemos que no es necesario, más adelante vemos". Defensa y Justicia (Grupo G), que tampoco pidió el adelanto, continúa esperando el pago que corresponde por el primer partido. En Boca se continúa analizando y en Racing se decidió no pedir el adelanto este mes, "pero el que viene seguramente", según le comentaron a este portal.

LEER MÁS: Pumpido: "Puse dos veces la cabeza por Unión y además por este presidente"

En la Sudamericana, donde a los equipos argentinos le deben entrar U$S 225 mil por la clasificación a la segunda ronda, tanto Unión como Atlético Tucumán aún están evaluando si solicitarán el monto. "Lo estamos analizando, no hay una decisión al respecto, los encargados del área financiera lo están viendo", le dijeron a Doble Amarilla desde el 'Decano'. Vélez, por su parte, no pidió el dinero y tampoco evalúa hacerlo por el momento.

Fuente: Doble Amarilla