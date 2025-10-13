Grella debutó en Primera y Unión ya piensa en blindarlo: "Llegó el día que tanto soñé"

Santiago Grella venía pidiendo pista en Unión y debutó en el partido pasado ante Central Córdoba. La dirigencia ya trabaja para hacerle primer contrato

En medio de un partido difícil para Unión ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, se produjo un hecho que ilusiona de cara al futuro: el debut de Santiago Grella . Ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo reemplazando a Franco Fragapane y sumó sus primeros minutos en Primera.

De 20 años, se viene destacando en la reserva y desde hace tiempo venía pidiendo pista por sus actuaciones, que combinan despliegue, manejo del balón y llegada al área rival. Es un volante polifuncional en ofensiva y por eso se vuelve una opción para un sector donde no hay tanto recambio de nivel.

Su ingreso se dio en un momento complicado del partido, con Unión en desventaja y buscando reaccionar, por lo que su impacto inmediato fue limitado. Sin embargo, la experiencia de jugar en Primera, sentir la exigencia del ritmo y compartir minutos con jugadores de trayectoria ya suma en su crecimiento.

Santiago Grella Prensa Unión

Unión piensa en el primer contrato de Grella

Además, la dirigencia del club ya inició conversaciones para que Grella firme su primer contrato profesional. La idea es ponerle candado y darle herramientas para seguir evolucionando dentro del plantel mayor.

Con apenas unos minutos en Primera, Grella empieza a escribir su historia en el Tatengue, y desde el club se observa con atención cada partido que juega en Reserva o en el equipo alternativo.

La reflexión de Grella tras debutar en Unión

En redes sociales, el pibes volcó su emoción: "Después de tanta espera llegó el día que tanto soñé, valió la pena todo el esfuerzo durante estos años. Quiero agradecerles a todas las personas que me acompañaron en este camino, en especial a mi familia que son mi sostén día a día. Voy a seguir trabajando para seguir sumando con este club. Vamos por más Unión".