UPCN debutó con un triunfo ante Defensores de Banfield

La jornada continuará a las 15 con el encuentro entre Once Unidos de Mar del Plata y Policial de Formosa; y a las 18 con la presentación del defensor del título, Ciudad Vóley, contra Monteros de Tucumán. Ambos partidos podrán verse por TyC Play.

Desde las 21, el local San Lorenzo recibirá a Boca Juniors (uno de los que regresa a la máxima categoría) en el televisado por TyC Sports.

El Tour seguirá mañana con tres partidos: River vs. Obras de San Juan (a las 15); Monteros vs. Once Unidos (a las 18) y Ciudad vs. Tucumán de Gimnasia (a las 21).