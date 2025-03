Uranga mantiene la cautela: "La serie no está terminada"

El interno Sebastián Uranga, uno de los referentes del plantel, reconoció que "el resultado final no marca lo que fue el segundo punto, lo teníamos que ganar sí o sí, el equipo mostró buenas herramientas, no tuvimos a Gastón (Bertona) y entró bien Joaquín (Cabre), después Cucho (Crespi) la rompió, Bauti (Fernández) se puso el equipo al hombro, DJ (Russell) nos soluciona todo".

Más adelante también bajó los decibeles, a pesar de las dos victorias consumadas, al subrayar que "no está todo terminado, ellos tienen que ganar tres seguidos, nosotros uno, pero esto no está terminado, queremos ganar en Catamarca, mostraron que compiten y tenemos que estar listos, sabiendo que hay que estar concentrados al máximo".

Un equipo que está en alza

El elenco que lleva siete victorias seguidas en el Otrino y ganó 9 de los últimos 12 partidos, recordó que "lamentablemente por temas no deportivos estamos jugando el Playout, la primera mitad pensamos en el descenso, pero logramos levantar con una segunda mitad de año increíble, no lo merecemos, pesa mucho, estás sobre la cornisa, todo el gran trabajo se puede ver manchado por algo que no nos corresponde".

Y antes de la despedida, el venadense no dudó en rescatar que "jugamos como hombres, como uno debe jugar este tipo de partidos. Ahora vamos a buscar la victoria que nos falta para dejar a Colón en la categoría".