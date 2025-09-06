Uno Santa Fe | Ovación | US Open

US Open: Gustavo Fernández es campeón del dobles en silla de ruedas

Gustavo Fernández se consagró campeón de dobles en silla de ruedas del US Open 2025 por primera vez en su carrera junto al japones Tokito Oda

6 de septiembre 2025 · 08:32hs
US Open: Gustavo Fernández es campeón del dobles en silla de ruedas

@usopen

Gustavo Fernández, el tenista sobre silla de ruedas nacido en Río Tercero, se consagró campeón de dobles del US Open 2025 por primera vez en su carrera. Haciendo dupla con el japonés Tokito Oda (1° en singles), Fernández derrotó a la mejor pareja del circuito, los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, por 6-1, 2-6 y 10-6 en el super tie-break.

Con este título, el cordobés sumó su cuarto Grand Slam en pareja (Wimbledon 2015 y 2022, Roland Garros 2019 y ahora el US Open 2025) y alcanzó el noveno major de su carrera.

En un partido parejo ante los mejores doblistas del mundo, la dupla Fernández–Oda se quedó con el primer set por 6-2, cedió el segundo por 6-1 y resolvió la definición en el super tie-break, que otorga el triunfo a la primera dupla que llega a 10 puntos con una diferencia mínima de dos.

Título en dobles para Gustavo Fernández en el US Open

Además del éxito en dobles, Gustavo Fernández tiene la chance de cerrar la semana con otro título: clasificó a la final del cuadro individual después de vencer en semifinales a Alfie Hewett por 6-7 (4/7), 6-1 y 7-5. En la definición deberá enfrentar nada menos que a Tokito Oda, su compañero en dobles.

US Open Gustavo Fernández Alfie Hewett
Noticias relacionadas
jannik sinner derroto a lorenzo musetti y es semifinalista del us open

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

se definen los primeros semifinalistas del us open

Se definen los primeros semifinalistas del US Open

novak djokovic, a paso arrollador rumbo a cuartos del us open

Novak Djokovic, a paso arrollador rumbo a cuartos del US Open

jornada con mucha accion para los candidatos en el us open

Jornada con mucha acción para los candidatos en el US Open

Lo último

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Último Momento
MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

Ovación
Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional