Utah Jazz no utilizó a Bolmaro en la derrota ante San Antonio Spurs

Utah Jazz, que no tuvo al argentino Leandro Bolmaro, cayó frente a San Antonio Spurs por 126 a 122, por la Conferencia oeste de la NBA.

Bolmaro, a quien la franquicia le avisó hace varios meses que no ejecutará la opción de su tercer año y será agente libre en junio de 2023, no fue tomado en cuenta por el entrenador de los Jazz Will Hardy.