Uvita Fernández quiere dar un salto de calidad

"Me interesaría pegar un salto de calidad como lo hice en San Lorenzo. Hoy me enfoco en Defensa, pero escucharemos las ofertas que lleguen, uno siempre tiene la ilusión", afirmó Fernández en diálogo con la radio DSports.

"Sin dudas hoy es el mejor momento de mi carrera. Es un gran año por suerte", dijo el ex San Lorenzo, quien acumula 19 goles en la temporada.

"Creo que este año mi autoestima creció muchísimo. Se que voy a hacer más goles de los que hice, me lo merezco. Me siento muy a gusto en el club, me hace muy bien estar ahí. Gracias a todos los chicos del club estoy como estoy. Defensa es un conjunto, tanto lo dirigencial como en el equipo", destacó el delantero surgido precisamente en el club de Florencio Varela.

Asimismo, Fernández destacó el trabajo del entrenador Julio Vaccari: "Nos dio mucha confianza. Hizo un trabajo extraordinario con todo su cuerpo técnico. Estamos en el podio de los mejores equipos, sin dudas. Nos pusimos muchos objetivos y los estamos cumpliendo", afirmó el goleador.

Defensa y Justicia, con 41 puntos, marcha quinto en la Liga profesional, al tiempo que se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como ganador del Grupo F, y definirá el pase de ronda ante Emelec de Ecuador.