Valentín Aguirre se quedó con el triunfo en Termas de Río Hondo

Desde allí y más allá de un ingreso del “Pace Car” , Valentín, supo administrar con soltura su Chevrolet y conseguir una diferencia, aunque mínima, que le permitió ganar la 6ta. Carrera en su historial de 93 carreras corridas en la categoría.

Detrás de Aguirre, llegó Julián Santero, con Ford y el último escalón del podio lo ocupó Gastón Mazzacane con el Chevrolet del Coiro Dole Racing. Cuarto terminó Facundo Chapur, con Dodge y quinto: Marcos Landa, con Torino.

El Chevrolet marcó el camino en Termas

“Tengo que reconocer que no tenía el auto para ganarle al “Bochita” y me hubiera gustado haberle ganarle en la pista. Desde la serie el Chevrolet funcionaba muy bien, solo que lo gasté bastante en la primeras vueltas. Le agradezco al equipo porque me dieron un arma increíble. Este triunfo me vino muy bien de cara a lo que viene en el campeonato. Además quiero dedicarle este triunfo a la memoria de Juan María Traverso y enviarle un respetuoso saludo a sus familiares”.

Aguirre.jpg En una carrera marcada por el homenaje a Traverso, Aguirre cortó la sequía de Chevrolet en Santiago del Estero. gentileza prensa ACTC

Con el resultado de esta competencia, el campeonato del TC está liderado por José Manuel Urcera con 152 puntos, segundo, Mariano Werner: 151,5, tercero: Julián Santero: 148, cuarto, Mauricio Lambiris: 138,5 y quinto, Esteban Gini: 129 puntos. Con el triunfo de hoy, Valentín Aguirre quedó en la 10ma. posición con 109,5 unidades. La próxima carrera del Turismo Carretera, junto al TC Pista será el próximo 26 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos

Valle se destacó en el TC Pista

En cuanto al TC Pista, Lucas Valle tuvo un fin de semana perfecto: se llevó la pole position, serie y final de la quinta fecha del TC Pista en Termas de Río Hondo. Con su Dodge del RV Competición, el piloto N°9 que con ésta victoria llegó a la segunda en el TC Pista; la anterior en 2022, en Villicum, San Juan, lideró tranquilamente en Santiago del Estero.

El segundo lugar fue para Jorge Barrio, con un Chevrolet de Las Toscas, que se subió a su segundo podio a una distancia de 3.449/1000. 3° Jeremías Scialchi, con el Torino del Maquin Parts Racing, a 3.940/1000. Más atrás, llegaron José Rasuk y Sebastián Salse, ambos con Dodge. La punta del campeonato cambió: el líder es Hernán Palazzo, con Chevrolet, con 171.5 puntos. 2° Jeremías Olmedo, arriba de un Ford, con 165 puntos y con una puntuación de 145.5 cierra el podio Jeremías Scialchi, con Torino.