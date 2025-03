Valentín Gómez no se amilana en Vélez y arremetió otra vez contra la dirigencia

Gómez dejó en claro que sus cuestionamientos sobre las instalaciones del club no fueron espontáneos, sino que ya se habían discutido internamente sin obtener respuestas. “No nos dieron bola y quizás, al hacerlo público, hay más chances de que nos escuchen”, afirmó.

"ME INVENTARON UNA LESIÓN"



Valentín Gómez, sobre su frustrada llegada a #River tras no superar la revisión médica del Palermo, club que iba a comprar la ficha del defensor para luego cederlo al Millonario.



— TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2025

Valentín Gómez, durísimo en Vélez

Además, se refirió en su entrevista con TyC Sports a su renovación de contrato y sostuvo que la dirigencia intentó utilizar su situación con fines políticos: “Iba a ser por un año y me pidieron que sea por dos porque les servía en lo político. Yo podría haber esperado seis meses más e irme libre, pero nunca se me cruzó por la cabeza hacerle eso al club que me formó”.

El defensor también habló sobre su regreso al equipo tras un período de incertidumbre: “Cuando Marcelo Bravo me llamó para hablar, le dije que si me necesitaba iba a estar. Fue un tema de discusión en mi casa porque mi familia me decía que corría un riesgo grande de lesionarme por la poca preparación que tenía”.

"LO DEL COMUNICADO DE VÉLEZ ES 100% MENTIRA"



Valentín Gómez se refirió a sus frustradas transferencias al Cruzeiro y Udinese y, además, profundizó en el comunicado que emitió la dirigencia del Fortín antes de su regreso a Argentina.



— TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2025

Por su parte, Berlanga había minimizado las críticas de Gómez al considerarlo “un chico de 21 años que está enojado” y sugirió que no conoce toda la verdad de la situación.

“Se la tiene que agarrar con alguien y se la agarra con nosotros. Preferimos no hablar porque la cosa está muy caliente”, expresó el presidente de Vélez.

Lejos de calmarse, el cruce de declaraciones deja en evidencia una relación cada vez más tensa entre una de las principales figuras del equipo y la dirigencia del Fortín, en un contexto donde el club atraviesa problemas institucionales y deportivos que parecen estar lejos de resolverse.