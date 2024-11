Valentina Gosteli, la bandera santafesina en el Sudamericano U18

Tras haber hecho una buena marca en el Nacional U18 en Concepción del Uruguay, Vale fue convocada paraa el Sudamericano. Sobre esto manifestó que "el haber sido convocada para integrar el equipo que va al Sudamericano es un orgullo muy grande. Era una de las metas para este año, pero lo veía como algo imposible o más bien lejano. Pasa que es mi primer año como federada, entonces no lo veía como algo a conseguir, pero si lo tenía como un objetivo. Estoy bastante nerviosa, falta poco para la competencia, y me estoy preparando con mucha responsabilidad".

"Para el Sudamericano me siento bien, pero a la vez nerviosa y ansiosa, porque es la primera vez que voy a estar en una competencia de este tipo. Igualmente es en el país, conozco la pista, porque ahí fue la copa de Clubes, pero estoy tranquila en el sentido de la preparación, y re conforme porque estoy haciendo el entrenamiento que quiero y necesito, con mucha técnica y mucho gimnasio" le dijo Vale a UNO Santa Fe.

image.png La atleta oriunda de Humboldt, con su entrenador, el profesor Adrián Marzo, en la pista del Card.

Valentina cursa el cuarto año de la escuela, más precisamente en el Instituto Centenario de la localidad de Humboldt, y entrena todos los días de la semana para mejorar su performance como deportista. Tres veces a la semana lo hace bajos las órdenes de Nacho Fontana, sobre todo para tener alguien que corrija en aquello que no está haciendo por el camino correcto.

"Antes venía más seguido a la pista del Card, lo hacía los sábados a la mañana, que venía con Nacho, pero cuando tengo la posibilidad de venir a entrenar lo hago. Sucede que tenemos una hora de viaje, y en invierno se complica porque se hace noche, ya que salgo de la escuela a las cuatro de la tarde, y no queda mucho para entrenar. Pero ahora se puede un poco más porque el día se alargó un poco más" resaltó la lanzadora de bala.

Sus comienzos en el atletismo federado

"En el atletismo empecé el año pasado, gracias a los Juegos Santafesinos, ya que con la escuela fuimos a un torneo de handball, hicimos ese torneo, perdimos y ya está. Pero desde la escuela nos anotaron en atletismo, cosa que hacía mucho que no se participaba a nivel escolar, y yo no conocía los Juegos Santafesinos, y tampoco el deporte" fue clara y contundente la talentosa atleta que tiene una marca de 13.02 en lanzamiento de bala.

En el mismo sentido contó que "primero me había anotado en jabalina, ya que en la escuela, en educación física, damos todas las disciplinas de atletismo, entonces conocía muy poco de cada una. Me inscribí en jabalina, y me anotaron en lanzamiento de bala porque necesitaba otra prueba. Primero no quería, pero no quedaba otra. En la primera instancia ocupé el primer puesto, y en la segunda, con jabalina, quedé tercera, entonces ya no pasé. Y en bala había quedado segunda. Tenía que hacer la mejor marca de la zona y en la última instancia, comencé a venir a la pista del Card, y ahí conocí a los otros atletas que son de Humboldt".

image.png Valen tiene 17 años, asiste al Instituto Centenario de Humboldt, y está cursando el cuarto año.

"Una profe del gimnasio que tenía antes, habló con Nacho Fontana, y ahí empezamos a coordinar para empezar a entrenar. Al principio lo hacía para faltar a clases y viajar, y después llegué a la final del Provincial que fue en Rosario, el año pasado, y no lo podía creer, porque quedé primera. Después me fui a Mar del Plata, a los Evita, y ahí tuve que comenzar a venir a entrenar a Santa Fe. Lo conocí a Pucho Marzo, y los entrenamientos ya eran otra cosa. En los Evita, que quedé séptima, de más de 40 chicas, era una buena señal para empezar en un deporte" sostuvo Vale que tuvo un destacado desempeño en el Nacional U18 desarrollado en Concepción del Uruguay con 12.56, es decir en constante ascenso.

Un deportista joven con las convicciones más que claras

"Descubrí el atletismo, dentro de todo me había ido bien, y seguí entrenando hasta fin de año, ya con la idea de en 2024, empezar a hacer este deporte de otra manera, con lo cual en enero hice la pretemporada, me federé, lo hice en Velocidad y Resistencia, y comenzaron los entrenamientos", destacó Vale, quien entrena en Santa Fe con el profesor Adrián Marzo, en la pista del Card.

Luego, describió que "a principios de año, en enero, probé también lanzamiento de disco, que Pucho cuando me vio, también me dijo para hacer esa especialidad. No lo puse como principal porque es muy difícil, por lo que al principio le dedicaba más a bala. La verdad que ahora me gusta mucho disco, y ya este año tuve un par de competencias y le agarré la mano".

image.png La deportista atraviesa su primer año como atleta federada, y se especializa en lanzamiento de bala y disco.

El 2024 será inolvidable para Vale, ya que fue el que la consolidó como una atleta de elite, a pesar del poco tiempo en la que hace atletismo y que compite a nivel federado. "Este año vine a muchos torneos locales en el Card, después viaje a la Copa de Clubes a la provincia de San Luis, y ahí quedé segunda en disco, que fue la primera ocasión que competí en dicha disciplina. En lanzamiento de bala ocupé la cuarta posición. Tuve más torneos en Santa Fe, en el Provincial en San Guillermo, quedé primera en bala, que hice mi mejor marca, que fue la de 13.02, y quedé primera en disco. Llegó luego el Nacional U18 en Concepción del Uruguay, y ahí quedé segunda en bala, y tercera en disco" cerró con mucha amabilidad, Valentina, que espera cuando termine el secundario venir a la ciudad de Santa Fe a estudiar, y también entrenar.