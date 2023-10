Vanesa García, entre la candidatura y la competencia en México

Ahora viajará a México para afrontar una prueba muy dura, en Cadereyta de Montes, en la ultra distancia de 30 kilómetros, y también empieza la cuenta regresiva para las elecciones del 22 de octubre, en el cual es candidata a diputa nacional en la lista que encabeza Esteban Paulón por el socialismo.

image.png Comprometida con la sociedad, la Torito es candidata a diputada nacional por el espacio que encabeza Esteban Paulón.

"Este ha sido un año de transición en el cual no solamente nadé y entrené, sino que también seguí con mi incursión en el periodismo, además de que en mi preparación para Canadá se me sumó lo de mi precandidatura a diputada nacional. Entonces lo tomo como de transición, traté de buscar un equilibrio, para estar no solamente con la natación, sino que en otras cuestiones" le dijo Vanesa García a UNO Santa Fe.

La talentosa nadadora indicó que "estoy muy contenta, luchándola porque no es fácil cuando vos nadas hacer otras cosas. Es todo un desafío para mí esto de la precandidatura, porque bueno, estoy postulada como diputada nacional, ojalá que se nos dé, que pueda llegar Esteban Paulón. Obviamente quiero pelear por los derechos de los santafesinos y de todos los ciudadanos en el congreso".

"Ahora me estoy yendo a México a competir una prueba de 30 kilómetros, a la ciudad de Querétaro, la cual es una carrera nueva, así que estoy feliz de sumar una nueva experiencia. El año pasado estaba invitada, pero no pude estar presente porque venía de una gira larga y super intensa, y me había comprometido a que este año iba a estar, así que bueno, estoy contenta de poder cumplir con mi palabra y de sumar una competencia más" aseguró la nadadora que entrena en la pileta de Ateneo Inmaculada.

image.png La nadadora santafesina recibió un reconocimiento por igualar el récord de participaciones en la Capri-Nápoles.

La Torito García explicó que "en México terminaría mi calendario deportivo, vamos a ver si más adelante hago otra carrera, pero en principio no tengo más nada después. Igualmente, será un regreso bastante intenso, porque ahí tengo dos semanas en las cuales estaremos a full con la campaña, preparados para lo que se viene, que son las elecciones del 22 de octubre, así que estamos con muchas cosas, entre la natación y mi nueva experiencia".

En relación a lo deportivo, la experimentada nadadora sostuvo que "en primer lugar estuve en Canadá, en el cual este año fue una edición muy dura, en la cual de veinticinco nadadoras solamente llegamos diez, eso habla a las claras de la magnitud de la prueba, de lo difícil que fue, y de la tenacidad que hay que tener para poder llegar. Siempre digo que hay que estar muy bien mentalmente para completar el recorrido".

En el mismo sentido agregó que "no es una prueba común, no es una competencia fácil, creo que di lo mejor de mí en dicha competencia, conseguí el quinto puesto, y después viajé a Capri-Nápoles. Fue una edición particular para mí, porque logro igualar un récord mundial en participaciones, consagrarme como una de las pocas mujeres que nadó esta tradicional y mística competencia de aguas abiertas en el mundo, me da mucho orgullo".

image.png La Torito tuvo una destacada actuación en el Lago San Juan en Canadá, en condiciones realmente muy exigentes.

"Hacer la Capri-Nápoli, tan tradicional, y el haber estado tantas veces, me llena de felicidad, porque nunca pensé que podía nadar tantas veces esta prueba, que también es dura, por el mar, por la sal y por otras dificultades que tiene. En esa prueba quedé cuarta, y ahora se viene México, que serán 30 kilómetros" afirmó la experimentada deportista de nuestra capital.

Finalmente, acerca de cómo se prepara para lo que viene, describió que "sigo entrenando en Ateneo, al cual quiero agradecerles porque siempre me brindan el espacio, después hago gimnasio como siempre, y mi entrenamiento lo hago siempre en pileta. No me he tirado al río en esta oportunidad, porque ya falta muy poquito para México. Esta semana comienza la puesta a punto, que es cuando menos metros hacemos, para que el cuerpo se pueda recuperar para afrontar la prueba que se viene que será también muy dura, como lo son todas".