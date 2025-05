Vegetti le respondió al presidente de Belgrano: "No soy un delincuente"

Vegetti también explicó que intentó llegar a un acuerdo antes de recurrir a la vía judicial. “Les dije que me paguen la mitad de lo que me debían y nunca más me contestaron el teléfono. Así de simple fue. Además, nunca me pagaron los premios por la clasificación a la Sudamericana, pero eso ni siquiera se los reclamé. Por eso no tiene sentido salir a aclarar nada ahora”, agregó el ex capitán celeste, aseguró en diálogo con Futbolémico, visiblemente molesto por la versión difundida por el club.

El delantero consideró que la dirigencia utiliza el conflicto como parte de “un juego mediático”: “Es el que les gusta y les sirve a ellos. Yo no soy un delincuente, solo reclamo lo que me corresponde. Deportivamente le di todo al club, económicamente también, porque ascendimos y me vendieron. Entonces, yo duermo tranquilo. Ellos no cumplieron y el malo de la película soy yo ”.

Por su parte, tras la Asamblea, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, se refirió al tema con declaraciones breves. “No entiendo nada, pero cada uno está en condiciones de hacer lo que quiera”, señaló. Y añadió: “Yo estoy al margen de eso, cada uno defiende sus derechos y yo como presidente tengo que defender los derechos del club Belgrano de Córdoba”.