Vélez batió a Central y se quedó con la Fase Complementación

Ricardo Centurión y Thiago Almada, ambos mediante tiros penales, además del juvenil delantero Florián Monzón, convirtieron los goles del equipo de Liniers que –a mitad de semana- había quedado al margen de la Copa Sudamericana, al ser eliminado por Lanús, en una de las semifinales.

El joven mediocampista Alan Marinelli, una de las revelaciones del certamen y del equipo de Cristian ‘Kily’ González, había señalado el empate provisorio para el equipo de Arroyito (Pt. 25m.).

El árbitro Patricio Loustau mostró la tarjeta roja en tres ocasiones: en el equipo rosarino se fueron antes a las duchas los defensores Jonathan Bottinelli (St. 33m.) y Damián Martínez (St. 42m.), mientras que el volante chileno Pablo Galdames (St. 38m.) se retiró expulsado en el conjunto velezano.

Vélez dispuso de mayor tenencia de pelota en la primera mitad del primer tiempo y se puso rápidamente en ventaja a los 8m., cuando Bouzat aprovechó un yerro en un cierre de Laso, que cometió penal. Entonces, Centurión lo cambió por gol, con un tiro a la derecha del arquero Miño.

Y Central, que había salido dispuesto a atacar por las bandas, sintió el golpe y quedó muy atrás, sin poder recuperar la pelota en el medio y con sus delanteros muy aislados.

Empero la posesión de Vélez sólo le alcanzó para llegar con un remate de afuera de Centurión, bien atajado por Miño, a los 20m.

El equipo auriazul que sólo había mostrado una saludable vocación ofensiva en el comienzo, se recuperó a los 25m., cuando Giannetti dejó corto un rechazo cerca del área, Vecchio le pegó de derecha, Hoyos la manoteó, la pelota rebotó en el travesaño y Alan Marinelli llegó primero para puntearla de zurda al fondo del arco, en una gran reacción del goleador.

Central jugó mejor en el comienzo del complemento, con la habilidad de Emiliano Vecchio, y dispuso de su llegada más clara a los 8m., cuando tocaron Gamba y Marinelli para Luciano Ferreyra, quien quedó solo con el arquero Hoyos, quien salvó su arco con el pie izquierdo.

Hasta que a los 32m., una incursión del recién ingresado Guidara terminó con una mano en el área de Bottinelli (se fue expulsado) y la correspondiente sanción penal de parte del árbitro Patricio Loustau. La ejecución, a cargo de Almada (35m.), supuso el desnivel en favor de los de Liniers.

El encuentro se descontroló, con piernas fuertes y brusquedades que derivaron en dos expulsiones más (Galdames por el lado de Vélez; Damián Martínez, en Central).

Sin embargo, la frescura de los relevos le otorgó la confianza al conjunto de Liniers que, en tiempo de descuento, sentenció la historia con una definición premium del pibe Monzón. 3-1 y partido terminado.

-Síntesis-

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Fabián Rinaudo, Alan Marinelli; Emiliano Vecchio; Luciano Ferreyra y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Emiliano Amor y Francisco Ortega; Pablo Galdames y Ricardo Alvarez; Agustín Bouzat, Ricardo Centurión y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 8m. Centurión (VS) de penal; 25m. Marinelli (RC)

Goles en el segundo tiempo: 35m. Almada (VS) de penal; 47m. Monzón (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Francesco Lo Celso por Ojeda (RC); 14m. Thiago Almada por Centurión (VS); 31m. Tomás Guidara por De la Fuente, Luca Orellana por Janson y Florián Monzón por Bouzat (VS); Lautaro Giaccone por Marinelli (RC); 39m. Luca Martínez Dupuy por Ferreyra y Diego Novaretti por Laso (RC); 41m. Federico Mancuello por Lucero (VS)

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. expulsado Bottinelli (RC), por doble amonestación; 39m. expulsado Galdames (VS), por juego brusco; 42m. expulsado Damián Martínez (RC), por juego brusco.

Amonestados: Amor y Lucero (VS)

Cancha: Bicentenario (San Juan)

Arbitro: Patricio Loustau