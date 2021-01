En la final de la Complementación, Vélez jugará con el ganador de la otra zona: el líder es Rosario Central, pero la definición será el jueves con el partido Defensa y Justicia (que tiene chances de quedarse con la clasificación) con Aldosivi de Mar del Plata.

Resumen de Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz (3-2) |Fecha 5 Grupo B -Fase Complem. Copa Maradona

Vélez comenzó el juego tomando el protagonismo para tratar de sacar ventaja con rapidez, inquietando al arquero Juan Bolado con varias llegadas. La más clara fue una entrada en diagonal de Hernán de la Fuente, cuyo remate lo desvió el arquero al corner (4 min). El local alcanzó su objetivo en pasajes posteriores, con un corner servido por Luca Orellano, que conectó de cabeza Lucero con precisión para dejar sin chance al guardavalla visitante (12 min).

Esto lo hizo reaccionar a Godoy Cruz, que continuó bajo la conducción técnica de Daniel Oldrá a la espera de que la próxima semana sea presentado oficialmente Sebastián Méndez, que estuvo en el estadio y que el martes próximo ya se instalará en la ciudad de Mendoza.

Esa positiva reacción le permitió al conjunto cuyano llegar a la igualdad por medio de un pase largo y aéreo entre líneas de Leonel Gonzalez para la carga de Ojeda, que con un tiro bajo y cruzado superó la salida de Lucas Hoyos (15 min). De aquí en más, las acciones se tornaron entretenidas por la apuesta ofensiva de ambos equipos generando varias situaciones de apremio frente a los arcos.

Godoy Cruz padeció dos bajas en la etapa inicial. Primero, con la salida del guardavalla Bolado, por mareos por una presunta lipotimia, siendo reemplazado por Roberto Ramírez (19 min). Más tarde salió el zaguero Gustavo Goñi por un fuerte golpe en la pierna derecha, al que suplió Agustín Alvarez (36 min).

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, en una jugada con mucho de fortuna, los del 'Fortín' volvieron a ponerse en ventaja, cuando un remate violento de Hérnán de la Fuente se desvió al rozar en Luciano Pizarro, que descolocó al arquero mendocino (48 min).

El segundo período se inició como en la etapa anterior, con llegadas profundas de los velezanos, con la diferencia que fueron los mendocinos los que llegaron primero al gol, con una jugada similar al del primer tanto. González habilitó con un pase largo, alto y entre líneas al recién ingresado Alan Cantero, que al ingresar al área obligó a la falta de Tomás Cavanagh, lo que fue sancionado con el correspondiente penal, que convirtió el zaguero que había iniciado la jugada previa (17 min).

Lo duró poco la igualdad a Godoy Cruz, que volvió a sufrir el centro aéreo surgido de una jugada de pelota detenida. Esta vez fue un tiro libre ejecutado por Federico Mancuello, que cabeceó Mulet para convertir su primer gol en la primera de Vélez (19 min).

Posteriormente, los dos equipos se quedaron con un jugador menos por las expulsiones de Cantero, en el tombino (21 min) y de Cristian Tarragona, en el local (22 min), ambos con recientes ingresos y a consecuencia de acciones muy bruscas.

De todos modos, eso no influyó en el desarrollo que se mantuvo emotivo de la zona Complementación, con una leve superioridad del merecido triunfador, cuyo entrenador Mauricio Pellegrino fue realizando los cinco cambios disponibles pensando, también, en el próximo cotejo definitorio que tendrá por la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana, ante Lanús, de visitante, con la obligación de levantar el 1-0 en contra de la ida.

= Síntesis =

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Emiliano Amor, Miguel Brizuela y Tomás Cavanagh; Federico Mancuello, Agustín Mulet, Thiago Almada y Luca Orellano; Florián Monzón y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Juan Bolado; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González e Ian Escobar; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada y Luciano Pizarro; Tomás Badaloni y Victorio Ramís. DT: Daniel Oldrá.

Goles en el primer tiempo: 12m, Lucero (VS); 15m, Ojeda (GC); y 48m, de la Fuente (VS).

Goles en el segundo tiempo: 17m, González (GC), por tiro penal; 19m, Mulet (VS)

Cambios en el primer tiempo: 19m, Roberto Rámirez por Bolado; y 36m, Agustín Alvarez por Goñi (GC).

Cambios en el segundo tiempo: 15m, Fabián Henriquez por Andrada; Alan Cantero por Pizarro; y Renzo Tesuri por Ramis (GC); 18m, Ricardo Centurión por Almada; y Cristian Tarragona por Lucero (VS); 23m, Agustín Bouzat por Orellano; y Pablo Galdames por Mancuello (VS); y 45m, Lautaro Gianetti por Amor (VS).

Incidencia: Fueron expulsados en el segundo tiempo, Cantero (21m. GC); y Tarragona (22m. VS), ambos por roja directa.

Amonestados: Alvarez y Henríquez (GC).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: José Amalfitani