Venezuela buscará ante Colombia un triunfo que le asegure el Repechaje

Venezuela recibe a Colombia con el desafío de ganar para asegurarse un lugar en el Repechaje que le de la chance de jugar el Mundial

Venezuela y Colombia jugarán desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Tras la derrota ante Argentina, la Vinotinto necesita ganar para clasificar al repechaje sin depender de lo que pase entre Bolivia y Brasil. Por otro lado, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo ya está clasificado luego de obtener la primera victoria del año frente a los altiplánicos.

Cómo llegan Venezuela y Colombia al duelo por Eliminatorias

Venezuela es la única selección sudamericana que jamás jugó la Copa del Mundo, pero con Fernando Batista en el banco se ilusiona con que esa racha pueda llegar a su fin. Sigue con chances de jugar el repechaje mundialista, que tiene nuevo formato y se llevará a cabo en marzo de 2026. Venezuela solo necesita ganarle para acceder al repechaje, sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

Por su parte, Colombia venía atravesando un marcado declive en su juego tras la derrota en la final de la Copa América 2024 contra la Albiceleste, pasando de un invicto de 28 partidos, a solo dos victorias en diez encuentros desde entonces. Sin embargo, goleó a Bolivia por 3 a 0 en Barranquilla en la última fecha y además de asegurarse su pasaje al Mundial, se ilusiona con volver a demostrar el nivel que supo tener, con el condimento especial de tener la chance de dejar afuera a su histórico rival en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Wagner Reway

Estadio: Municipal de Maturín

Hora: 20.30

TV: D Sports