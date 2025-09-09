Uno Santa Fe | Ovación | Venezuela

Venezuela buscará ante Colombia un triunfo que le asegure el Repechaje

Venezuela recibe a Colombia con el desafío de ganar para asegurarse un lugar en el Repechaje que le de la chance de jugar el Mundial

9 de septiembre 2025 · 08:36hs
Si Venezuela le gana a Colombia se asegura un lugar en el Repechaje.

Si Venezuela le gana a Colombia se asegura un lugar en el Repechaje.

Venezuela y Colombia jugarán desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Tras la derrota ante Argentina, la Vinotinto necesita ganar para clasificar al repechaje sin depender de lo que pase entre Bolivia y Brasil. Por otro lado, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo ya está clasificado luego de obtener la primera victoria del año frente a los altiplánicos.

Cómo llegan Venezuela y Colombia al duelo por Eliminatorias

Venezuela es la única selección sudamericana que jamás jugó la Copa del Mundo, pero con Fernando Batista en el banco se ilusiona con que esa racha pueda llegar a su fin. Sigue con chances de jugar el repechaje mundialista, que tiene nuevo formato y se llevará a cabo en marzo de 2026. Venezuela solo necesita ganarle para acceder al repechaje, sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

Por su parte, Colombia venía atravesando un marcado declive en su juego tras la derrota en la final de la Copa América 2024 contra la Albiceleste, pasando de un invicto de 28 partidos, a solo dos victorias en diez encuentros desde entonces. Sin embargo, goleó a Bolivia por 3 a 0 en Barranquilla en la última fecha y además de asegurarse su pasaje al Mundial, se ilusiona con volver a demostrar el nivel que supo tener, con el condimento especial de tener la chance de dejar afuera a su histórico rival en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Probables formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Wagner Reway

Estadio: Municipal de Maturín

Hora: 20.30

TV: D Sports

Venezuela Colombia repechaje
Noticias relacionadas
messi confirmo que fue el ultimo por los puntos aca en argentina y ¿duda en ir al mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

messi brillo en una noche magica, argentina goleo a venezuela y agiganta su historia

Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

hasta las lagrimas: la emocion invadio a messi en la entrada en calor de la seleccion

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

al compas de un brillante messi, argentina goleo 3-0 a venezuela en una noche historica en el monumental

Al compás de un brillante Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela en una noche histórica en el Monumental

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional