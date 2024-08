Vernice, cuarto en París: "Estoy contento porque lo di todo"

Con respecto a la final, Vernice declaró: “No sabía si venía octavo o cuarto, de hecho me llevé una sorpresa. Era consciente de que había perdido los puestos de medalla, pero me quería quedar con la sensación de dar todo”.

"Siempre vi que era posible el podio"

Por otra parte, aseguró: “En los últimos meses veía que era posible el podio. Pero también era posible no conseguirlo porque son competencias muy cerradas. Un cuarto puesto no está mal”.

“Desde 2017 hasta hoy solo una vez no estuve en finales de Campeonato del Mundo o de Juegos Olímpicos”, continuó el bahiense.

Por último, subrayó: “Crecí muchísimo desde Tokio hasta acá. Principalmente en que ahora no me sorprende que me tiemblen las patas cuando voy a competir”.