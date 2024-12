Verón defendió el acuerdo de Estudiantes con Foster Gillett

Justamente, este año el club platense presidido por el ídolo Juan Sebastián Verón llegó a un acuerdo con el grupo inversor del magnate Foster Gillett y, en estos últimos días, generó revuelo con la activación de la cláusula de rescisión que el mediocampista Cristián Medina tenía con Boca y la llegada del delantero Lucas Alario desde el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

En este contexto, sumado a que el acuerdo aún no fue aprobado por los socios en Asamblea, el dirigente de Estudiantes declaró: “Hace diez años el club mantiene una línea de conducción, siempre fuimos claros con los socios. Entiendo que algo nuevo genere un prejuicio o interrogantes. No somos improvisados ni unos loquitos que van a hipotecar el club. Y al margen de Estudiantes, creo que este es el camino de transformación del fútbol argentino”.

LEER MÁS: El Dibu Martínez despidió el año con un blooper en las redes sociales

Un acuerdo a votar en Asamblea

"Existen las sociedades anónimas y el modelo alemán que es una sociedad anónima con porcentajes, lo del futbol argentino va a ser otra cosa. A Foster le interesa lo institucional del club, no solo el fútbol. El acuerdo con Foster Gillett lo van a votar los socios en la asamblea" agregó Verón.

Sobre la controversial figura de Gillett, el ex capitán de la Selección argentina afirmó: “Con la llegada del inversor, la estructura operativa del futbol profesional se va a mantener igual, pero probablemente se va a sumar una persona más a la mesa de las decisiones en lo macro del futbol, por ejemplo en grandes inversiones”.

“Nadie viene a llevarse nada, el inversor no viene a llevarse algo, hace una inversión importante, y para que eso tome valor y tenga mucha importancia, va a tomar mucho tiempo, no es de un día para otro. Al reinvertir lo que se va generando, hacemos una sociedad más grande. El inversor gana por diferencia de valor de la acción que con el tiempo vale más” añadió el campeón con Estudiantes de la Copa Libertadores 2009.

Además, Verón dio más detalles de a lo que apunta la inversión del estadounidense: “Apuntamos a la parte social, incluida la ampliación del estadio y el fútbol profesional. Después para adelante tenemos más proyectos. Muchos creen que vamos a dejar de ser algo que no vamos a dejar de ser. Eso hay que transitarlo todos juntos. Lo que estamos haciendo genera ruido porque va más allá del negocio que pueden tener cuatro o cinco”.

“Con ese discurso de “el club es de los socios” te mandan a jugar una final a Santiago del Estero y no piensan en la gente. Estamos abriendo el camino para que cada club pueda gestionar y generar de otra manera. No hay que seguirle haciendo el negocio a los que dirigen la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA no tiene que aprobar nada” opinó el ex jugador apuntando directamente al ente madre del fútbol argentino.