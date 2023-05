VIDEO: brutal agresión a un jugador en el sur de Santa Fe

El partido entre Centenario de San José de la Esquina y Cafferatense no terminó bien por una brutal agresión que opacó la jornada en el sur provincial.

La imagen de la brutal reacción quedó grabada por las cámaras que seguían las acciones del juego y se viralizó. Este martes, 48 horas después de recibir la patada, Martín Bevilacqua llevó tranquilidad sobre su estado de salud y relató lo que pasó.

“Físicamente no tengo nada grave, por el golpe me quedó un gran hematoma que hace que me duela todo un poco”, explicó en el programa De 12 a 14 (El Tres).

Minutos antes del incidente, Cafferatense estaba ganando 2 a 1, pero necesitaba un gol más para superar a Centenario, que se había impuesto en la ida. En el tercer minuto de descuento, el lateral derecho del local fue derribado por Espíndola, defensor del Funebrero, y el árbitro Jorge Hartel lo expulsó.

https://twitter.com/De12a14/status/1658519209742041094 Brutal pataada a un jugador que estaba en el suelo.



Ocurrió en San José De La Esquina en el encuentro entre Centenario y Cafferatense.



"Físicamente no tengo nada grave", dijo Martín, el jugador agredido. "El jugador podría haber sido expulsado tres jugadas antes". pic.twitter.com/HJ4yqmbLxJ — De12a14 (@De12a14) May 16, 2023

Sin embargo, el zaguero visitante no aceptó la decisión, fue hasta donde había quedado tirado su rival y le pegó una patada por la espalda.

“Cuando lo expulsa reacciona de esa forma y todos quedamos sorprendidos. Me preguntaron si podía seguir, me costaba respirar y decidieron llevarme al hospital del pueblo”, recordó Bevilacqua, luego de aclarar que no hubo ningún conflicto previo puntual entre ellos, al margen del clima tenso que se vivió durante todo el partido en el marco de un duelo caliente.

“En el partido creo que el jugador podría haber sido expulsado tres jugadas antes, le pegó dos trompadas a un compañero y el árbitro no sancionó nada, y después termina pasando lo que pasó”, denunció el joven agredido.

El hecho desató una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos y enardeció a los hinchas en el estadio Juan Raymonda, pero luego de algunos minutos los ánimos se calmaron y el partido siguió hasta el final.

El resultado no se movió. Cafferatense ganó pero quedó afuera por el resultado de la ida y Centenario se metió entre los cuatro mejores del torneo. En semifinales se medirá con Arteaga. “Apenas terminó el partido mucha gente de Cafferata se acercó a pedir disculpas, igual que varios jugadores de ellos”, contó el agredido.