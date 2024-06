Vila confirmó que Villa se sumará a Independiente Rivadavia

El club azul en su cuenta oficial de X publicó una foto del jugador colombiano. Es que el ex Boca posteó esa imagen con la leyenda: "Los veo en unos días", anticipando su desembarco al elenco leproso.

Villa, de 28 años, firmaría un vínculo por dos años e Independiente Rivadavia le compraría el pase, según dijo TyC Sports.

Villa puede jugar en el fútbol argentino a pesar de las causas que tiene

El actual futbolista del Beroe Stara Zagora (de Bulgaria) no tiene ningún impedimento legal para jugar en el fúbol argentino a pesar de ser condenado a prisión por violencia de género (no es de cumplimiento efectivo) contra su ex pareja Daniela Cortés. Además tiene otra causa abierta por abuso sexual con acceso carnal.

El último partido de Villa en Boca fue en el 1º de junio de 2023 (derrota 1-0 con Arsenal en Sarandí) y a la mañana siguiente se conoció la sentencia. Luego laentidad auriazul lo separó del plantel, incluso sin impedimentos legales para utilizarlo.

Fuente: UNO Mendoza