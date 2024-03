Villa Dora comienza a poner el foco en el choque con Boca Juniors

Tras haber logrado la clasificación, Estanislao Vachino, DT de Villa Dora, expresó que "Lo primero es que estamos muy contentos por haber clasificado entre los ocho mejores. La sensación son buenas, pero sabiendo que dejamos bastantes puntos en el camino, por varios tie breaks, que no habrían podido posicionar en el quinto y sexto lugar. Mejor para los cuartos de final. Pero por el trabajo del grupo, y por la edad promedio que tenemos, es muy bueno haber clasificado a la siguiente instancia".

image.png El destacado entrenador sostuvo que el objetivo de salir a ganar sea Boca o quien sea.

"Todos sabemos que Boca es múltiple campeón de la Liga, es primero, invicto, pero nosotros estamos preparando la semana, que la arrancamos el martes por la mañana, haciendo todo lo mejor, estudiando todos los detalles para intentar ganar el viernes y que es lo que apuntamos. Estuvimos toda la liga luchando para clasificar y bueno, no podemos aflojar ahora. Por más que sea Boca, o sea quien sea, nuestro objetivo de salir a ganar no cambia en absoluto" le dijo Bacho a UNO Santa Fe. Agregó que "La mentalidad tiene que ser óptima, jugar al 150 por ciento, hacer lo mejor, para intentar ganarle a Boca acá en casa, con el apoyo de nuestro público".

En relación al triunfo conseguido ante Ferro el domingo por la noche por 3 a 2 en el tie break, el entrenador oriundo de San Carlos, indicó que "Fue un partido que en los puntos no significaba nada, osea que si nosotros ganábamos 3 0, o 3 a 1, y San José como fue ganar en tie break podíamos terminar séptimos e ir a La Rioja. Que no te cambiaba mucho más que el viaje, y otro planteo por ser un rival distinto a como juega Boca. Pero con Ferro jugamos muy mal, jugamos muy intermitente, pero a lo último metimos cuatro saques que molestaron a la receptora de ellas, erraron un par, y nosotros defendimos y contraatacamos bien. Terminó siendo un partido no apto para cardíacos, a pesar que no había mucho en juego".

Sobre el desempeño del equipo en la primera fase del torneo nacional aseguró que "fue una primera etapa muy dificil pero es cierto que de visitante sacamos muchos puntos. Jugamos quince partidos, ganamos 9 y perdimos 6 fue un buen desempeño y el balance es más que satisfactorio.

image.png Bacho junto a su grupo de colaboradores: Alejandro Brambilla, Agustín Ramseyer y Sebastián Arabi.

Bacho manifestó que "tuvimos un crecimiento en varios puestos, como las centrales y las puntas, que son chicas de 17 y 18 años, Malena Márquez que solamente pudo jugar los diez primeros partidos de la liga, cinco no participó y en los otros cinco jugó en una pierna por un esguince grave que sufrió antes del arranque del torneo. Recién ahora está volviendo a su nivel, así que nos faltó casi toda la liga la mejor atacante que teníamos. Espero que ahora en los partidos que quedan continúe mejorando"

"Considero que la líbero hizo un gran trabajo, la armadora demostró, como le dije a ella en la última práctica del martes, que para mí, física y técnicamente es la segunda mejor levantadora de nuestro país, después de Vicky Mayer. Pero yo estoy feliz, convencido, y pensando en esta semana que sea lo mejor posible y ordenada, para llegar al viernes diez puntos en todos los aspectos, el juego y de la cabeza, que también tiene su importancia" cerró el entrenador de la escuadra que fue campeona en 2016, justamente ante Boca Juniors.