Villa Dora recibe el Abierto Nacional de vóley

Rumbo a cumplir 86 años de vida, lo cual sucederá el próximo 29 de junio, Villa Dora, prestigiosa entidad santafesina, se apresta a disfrutar de la realización del 2° Torneo Abierto Nacional Sub 13 y Sub 14 de vóleibol. La institución tendrá en el frente otros objetivos como ser seguir ampliando su infraestructura para que todo se pueda hacer con mayor comodidad y seguridad. El año pasado fue el turno de hacer un nuevo gimnasio, moderno, sobre calle Güemes, y ahora se está trabajando en otros frentes.

El Abierto Nacional se desarrollará desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de junio, en categoría Sub 13 en la rama femenina y Sub 14 en la masculina. Son 50 equipos, hay algunas instituciones que traen A y B. Son 31 clubes diferentes femenino y 12 en masculino.

"Es el segundo torneo nacional abierto que organizamos, si bien ahora casi que duplicamos la cantidad de equipos, es un lindo desafío muy lindo. Lo que le digo a todos es que lo que menos pensamos es que no nos enfocamos en lo deportivo, sino en que salga todo bien. Tendremos delegaciones de Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco, y con clubes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, y Ciudad de Buenos Aires" expresó Adrián Ramseyer a UNO Santa Fe.

Villa Dora.jpg Así quedará la fachada principal por calle Ruperto Godoy del Club Atlético Villa Dora.

El presidente de Villa Dora sostuvo que "hay que estar a la altura para que esto siga creciendo. Si tuviésemos más infraestructura, sobre todo en lo que refiere a más canchas y más alojamiento junto con lo que tenemos. En esto quiero agradecer a los clubes amigos como Regatas, Banco Provincial y Gimnasia y Esgrima. En dos años no se estaban haciendo torneos, y hoy estamos con el segundo a punto de comenzar, y es un desafío importante para toda la comisión directiva y la subcomisión de vóley".

En la rama femenina competirán Banco Provincial, Colón, Regatas de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Gimnasia de Buenos Aires, Jorge Newbery de Gálvez, Libertad de San Jerónimo Norte, Libertad de Sunchales, Paraná Rowing Club, San Martín de Paraná, Trebolense de El Trébol, Unión de Esperanza, Unión de Sunchales, Huracán de Recreo, Central San Carlos y Ciudad de Buenos Aires entre otros. En la rama masculina lo harán Boca Juniors, Bomberos, Ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery de Gálvez, Libertad de San Jerónimo Norte, Lomas Vóley, Náutico A y B, Regatas de Corrientes, Sonder de Rosario, Vélez Sarsfield y 77 FC de Castelar, provincia de Buenos Aires.

Una institución que no detiene su crecimiento

"El desafío del club es no depender siempre del baile. El baile tiene que ser un ingreso más, si el más importante, pero no el único. Lo que antes era el 95% del ingreso del club, en la actualidad ya no es así, entonces es el desafío que tenemos" indicó el presidente de la entidad de barrio Sargento Cabral. Una de las obras más importantes de los últimos tiempo fue el gimnasio deportivo 16 de abril, el cual tiene su ingreso por calle Güemes 5680. "La dimensión por la importancia del mismo nos dimos cuenta enseguida, porque se llenaron los horarios, ya no tenemos disponibilidad horaria desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche".

Ramseyer Villa Dora.jpg El dirigente de Villa Dora brindó detalles del Nacional Abierto que se jugará en la ciudad de Santa Fe.

En materia deportiva ha tenido un gran crecimiento el Newcom, el vóley promocional en la ASV sigue su camino de desarrollo y también el futsal de la Liga Santafesina, en el cual Villa Dora es uno de los semifinalistas. También ya comienza de a poco a diagramarse los posibles equipos que volverán a jugar las ligas nacionales en varones y en mujeres. También la cuestión esta en la infraestructura, otro punto en el cual Villa Dora sigue avanzando.

Sobre este punto Ramseyer describió que "recientemente dejamos inaugurada las reformas en la secretaría y sala de reuniones que es el lugar donde tenemos todos los trofeos. Ahora estamos a full con la fachada, la cual la anterior era de la década del 80, que era de cerámica, tuvo algunos desprendimientos, básicamente por la humedad caían en la vereda y teníamos miedo que pase algo malo. Cuando se termine la fachada, que va a tener unas letras corpóreas del club, vamos a seguir con el hall de ingreso".