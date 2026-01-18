Villa Dora volvió a pisar fuerte en La Plata y superó a Estudiantes

Por la segunda fecha del primer weekend, Villa Dora superó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en condición de visitante. Fue un comienzo ideal para las santafesinas.

Villa Dora consiguió cerrar un fin de semana de la mejor manera. En su segunda presentación en la Liga Argentina Femenina, las santafesinas se impusieron a Estudiantes de La Plata por 3 a 1. Además se registraron los primeros triunfos de Gimnasia de La Plata, Ferro Carril Oeste, Sonder de Rosario, San Lorenzo y Boca Juniors.

Villa Dora cosechó su segundo triunfo en la competencia organizada por la FeVA. La escuadra de barrio Sargento Cabral se impuso a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi, bajo el arbitraje de Karina Rene y Emanuel Herrera. Los parciales favorables a las chicas conducidas por Eduardo Rodríguez fueron por 25-15, 10-25, 25-18 y 25-17.

Las Doras pisaron nuevamente fuerte en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, ya que en la noche del viernes había derrotado a Gimnasia y Esgrima de La Plata en sets corridos por 3 a 0 con parciales de 25-22, 25-20 y 25-22. Nuevamente fueron clave los desempeños de Lara Espeche y Julieta Ruelli, dos de las incorporaciones para esta temporada que no han defraudado.

Villa Dora comenzó dominando el juego desde el primer set en donde sacó diferencias rápidamente, con un gran trabajo en defensa y recepción, mientras que en el segundo chico se desconcentró y pagó caro dicha situación para que las platenses se pongan 1 a 1. En el tercero, las visitantes no encontraban el rumbo, empezaron perdiendo, pero lograron ponerse 14 iguales, y a partir de allí comenzó a crecer y terminó doblegando las bonaerenses.

En el cuarto y último chico, Villa Dora fue eficiente en diferentes aspectos del juego, se mostró como un equipo más ensamblado, con jugadoras de calidad, que supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron y nunca tuvieron en duda la victoria. Fue 25 a 17, y un triunfo que reconforta y que permite inferir que el trabajo y las incorporaciones han dado sus frutos.

image Villa Dora sumó el segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones en la LAF. gentileza Vale Perri

La etapa regular de la LAF para Villa Dora continuará el próximo sábado 24 de enero cuando en el estadio Andrés Meynet haga su presentación ante su público recibiendo a San Lorenzo de Almagro, mientras que el domingo 25, jugará en su reducto de Ruperto Godoy 1231, frente a Banco Provincia de La Plata.

Villa Dora alistó a: Julieta Ruelli, Elisa Seveso, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Foco, Emma Oldani, Micol Etchveverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulini, Paloma Lopes, Catalina Turina y Eugenia Martínez. Cuerpo técnico: Eduardo Rodríguez (entrenador); Alberto Licel Noir (asistente); Julián Barovero (asistente), Sebastián Arabi (mánager) y Agustín Ramseyer (estadista).

Además de la victoria de Villa Dora, se produjo la derrota de Banco Provincia de La Plata de local ante Sonder de Rosario por 3 a 0, y la victoria de San Lorenzo ante Náutico Avellaneda de Rosario por 3 a 0, tanto los platenses como las azulgranas serán los próximos rivales de las santafesinas el próximo fin de semana.

También se registraron los triunfos de Boca Juniors sobre Bahiense del Norte por 3 a 0 en el estadio Manu Ginóbili, Ferro estiró el partido frente a Instituto, llevándolo a tie break y festejó en Córdoba, y el campeón de la edición anterior, Gimnasia, pudo salir adelante y le ganó a San Isidro de San Francisco por 3-1.

La tercera y última jornada de la primera fecha tendrá varios encuentros. A las 19, Banco Provincia de La Plata recibirá a Náutico Avellaneda, mientras que a las 20, se medirán San Lorenzo con Sonder en el Roberto Pando, Bahiense del Norte lo hará con River Plate en Bahía Blanca, Instituto de Córdoba con Vélez Sarsfield, y en el Tito Proietti, Bell de Bell Ville se medirá con Ferro Carril Oeste.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Villa Dora 6; San Lorenzo, Boca Juniors, Sonder, Bell, San Isidro de San Francisco y Gimnasia y Esgrima de La Plata 3; Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Banco Provincia de La Plata, Bahiense del Norte, Náutico Avellaneda, Ferro, Instituto de Córdoba y River Plate 0.