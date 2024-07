Villa: "Más que revancha, vengo como el ave fénix"

El jugador de 28 años, ex Beroe Stara Zagora (de Bulgaria), ya realizó la revisión médica y afrontará la pretemporada en Córdoba con la entidad azul tras firmar su vínculo por tres años con la Lepra.

"Soy un chico que le gusta competir y se dio la oportunidad con el presidente Daniel Vila, que me contó el proyecto que tiene y es muy bonito. El club viene creciendo y para mí es muy importante esta nueva oportunidad y más que es en el fútbol argentino, que ya conozco hace muchos años; pero ahora estoy con esta camiseta tan bonita y he recibido el cariño de los hinchas y estoy muy contento de estar acá", aclaró Villa.

El ex Boca dijo que no busca revancha (se fue de la entidad xeneize porque tiene causas en el país). "Más que revancha, vengo como el ave fénix, estuve por Bulgaria, me fue muy bien también y se me dio esta oportunidad. Tuve ofertas de varios países, pero el fútbol argentino es muy competitivo a nivel mundial, para mí esta oportunidad es muy importante y vengo a aprovecharla de la mejor manera, vengo a hacer las cosas bien, he crecido mucho y vengo a aportarle al equipo la experiencia que tengo", expresó.