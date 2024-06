Vuelve la Primera Nacional: los partidos que interesan en el mundo Colón

Este domingo a las 15.10 se presentará Colón en Zárate, mientras que diez minutos antes, San Telmo será anfitrión de Mitre (Santiago del Estero).

Zona A – Fecha 20

Sábado 22 de junio

15.00: San Miguel vs Talleres de Remedios de Escalada y Tristán Suárez vs All Boys

Domingo 23 de junio

15.00: Deportivo Maipú (M) vs Chacarita; Alvarado vs San Martín (SJ) y Racing (C) vs Guillermo Brown (PM)

16.00: Patronato vs Agropecuario; Gimnasia y Esgrima (J) vs San Martín (T) y Güemes (SdE) vs Arsenal

17.10: Ferro vs Estudiantes (TV)

Zona B – Fecha 20

Sábado 22 de junio

15.00: Brown (A) vs Morón; Almagro vs Chicago (TV - DirecTV); Deportivo Madryn vs Estudiantes (RC) y Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima (M)

Domingo 23 de junio

15.00: San Telmo vs Mitre

15.10: Defensores Unidos vs Colón (TV)

16.00: Chaco For Ever vs Gimnasia y Tiro (S)

19.00: Atlético de Rafaela vs Aldosivi

Lunes 24 de junio

18.10: Atlanta vs Almirante Brown (TV)