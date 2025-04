Walter Erviti es el nuevo entrenador de Almirante Brown

Walter Erviti se convirtió en el nuevo entrenador de Almirante Brown en reemplazo de Fabián Nardozza , con el objetivo de salir de los últimos lugares de la Zona B de la Primera Nacional. Su llegada se da luego de su frustrante paso por Belgrano , donde solo dirigió cuatro partidos y no logró ninguna victoria.

A pesar de esa experiencia negativa, el exmediocampista de Boca, Independiente y Banfield tendrá un rápido desquite en la máxima categoría de ascenso argentino.

El contexto en Almirante Brown no es el mejor, ya que, en los últimos días, su presidente Maximiliano Levy criticó duramente al plantel, asegurando que el estado físico de los jugadores no es el adecuado y que, aunque no puede “echar a los 30”, deben encontrar una solución urgente.

Además, el equipo tiene un partido menos que el resto debido a la suspensión del choque ante Nueva Chicago, tras el fallecimiento del vicepresidente del Torito, Pablo Olmos.

Erviti asumirá este miércoles y dirigirá su primera práctica en la Ciudad Deportiva y su debut oficial será el domingo, cuando Almirante Brown visite a Central Norte en Salta. Con un plantel golpeado y cuestionado, el flamante técnico afronta una difícil misión: levantar el nivel del equipo y alejarlo de la zona baja de la tabla.