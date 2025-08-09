Walter Ribonetto asumió en Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari

Godoy Cruz le agradeció a Esteban Solari sus servicios prestados y oficializó el arribo de Walter Ribonetto, que se puso a las órdenes del plantel tombino

Godoy Cruz hizo oficial este sábado la salida de Esteban Solari y la contratación de Walter Ribonetto como nuevo director técnico del plantel profesional.

Después de un viernes sin publicaciones oficiales en el que seguramente se terminaron de formalizar los acuerdos con ambos entrenadores, el Tomba despidió a Solari e indicó que "de mutuo acuerdo" había finalizado el vínculo con el rosarino a quien le agradecieron "por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo" y pasó por el predio para despedirse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1954161589168263337&partner=&hide_thread=false El Club Godoy Cruz comunica que, de mutuo acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo con Esteban Solari como Director Técnico del primer equipo.



Agradecemos a Esteban y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo.



Les deseamos lo mejor en sus… pic.twitter.com/EMSw90Uoxd — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 9, 2025

La despedida de Solari allanó el camino para anunciar la llegada de Ribonetto con un efusivo "¡Bienvenido, Tino!" e indicar que el cordobés comenzó sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado, en su regreso al club después de haber sido asistente de Diego Dabove en 2017 y 2018.

"¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!", indicó la publicación en la que se anunció que el nuevo DT estará acompañado por Cristian Zermatten y Martín Seri como ayudantes de campo e Ignacio Scolari como preparador físico. Además, el staff se completará con profesionales que ya trabajan en la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1954194721963683885&partner=&hide_thread=false Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto



El DT ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el PARC pic.twitter.com/64fboCvlnz — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 9, 2025

La presentación y el viaje a Brasil

El plantel tombino se entrenó en el predio de Coquimbito y el debut del nuevo entrenador será el jueves, en Belo Horizonte, ante Atlético Mineiro.

La presentación de Ribonetto sería el lunes y el miércoles el equipo viaja a Brasil.