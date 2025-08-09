Godoy Cruz hizo oficial este sábado la salida de Esteban Solari y la contratación de Walter Ribonetto como nuevo director técnico del plantel profesional.
Walter Ribonetto asumió en Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari
Godoy Cruz le agradeció a Esteban Solari sus servicios prestados y oficializó el arribo de Walter Ribonetto, que se puso a las órdenes del plantel tombino
Después de un viernes sin publicaciones oficiales en el que seguramente se terminaron de formalizar los acuerdos con ambos entrenadores, el Tomba despidió a Solari e indicó que "de mutuo acuerdo" había finalizado el vínculo con el rosarino a quien le agradecieron "por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo" y pasó por el predio para despedirse.
La despedida de Solari allanó el camino para anunciar la llegada de Ribonetto con un efusivo "¡Bienvenido, Tino!" e indicar que el cordobés comenzó sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado, en su regreso al club después de haber sido asistente de Diego Dabove en 2017 y 2018.
"¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!", indicó la publicación en la que se anunció que el nuevo DT estará acompañado por Cristian Zermatten y Martín Seri como ayudantes de campo e Ignacio Scolari como preparador físico. Además, el staff se completará con profesionales que ya trabajan en la institución.
La presentación y el viaje a Brasil
El plantel tombino se entrenó en el predio de Coquimbito y el debut del nuevo entrenador será el jueves, en Belo Horizonte, ante Atlético Mineiro.
La presentación de Ribonetto sería el lunes y el miércoles el equipo viaja a Brasil.