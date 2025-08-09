Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Walter Ribonetto asumió en Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari

Godoy Cruz le agradeció a Esteban Solari sus servicios prestados y oficializó el arribo de Walter Ribonetto, que se puso a las órdenes del plantel tombino

9 de agosto 2025 · 12:35hs
Walter Ribonetto asumió en Godoy Cruz tras la salida de Esteban Solari

Godoy Cruz hizo oficial este sábado la salida de Esteban Solari y la contratación de Walter Ribonetto como nuevo director técnico del plantel profesional.

Después de un viernes sin publicaciones oficiales en el que seguramente se terminaron de formalizar los acuerdos con ambos entrenadores, el Tomba despidió a Solari e indicó que "de mutuo acuerdo" había finalizado el vínculo con el rosarino a quien le agradecieron "por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo" y pasó por el predio para despedirse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1954161589168263337&partner=&hide_thread=false

La despedida de Solari allanó el camino para anunciar la llegada de Ribonetto con un efusivo "¡Bienvenido, Tino!" e indicar que el cordobés comenzó sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado, en su regreso al club después de haber sido asistente de Diego Dabove en 2017 y 2018.

"¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!", indicó la publicación en la que se anunció que el nuevo DT estará acompañado por Cristian Zermatten y Martín Seri como ayudantes de campo e Ignacio Scolari como preparador físico. Además, el staff se completará con profesionales que ya trabajan en la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1954194721963683885&partner=&hide_thread=false

La presentación y el viaje a Brasil

El plantel tombino se entrenó en el predio de Coquimbito y el debut del nuevo entrenador será el jueves, en Belo Horizonte, ante Atlético Mineiro.

La presentación de Ribonetto sería el lunes y el miércoles el equipo viaja a Brasil.

Godoy Cruz Ribonetto Solari
Noticias relacionadas
godoy cruz podra jugar en el gambarte por copa sudamericana

Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

real madrid presento su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

messi se pierde el clasico este domingo ante orlando city

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

el incomodo momento que vivio tirante en su llegada a cancun

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

Lo último

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

Último Momento
Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Real Madrid presentó su tercer modelo de camiseta con un toque retro

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

Messi se pierde el Clásico este domingo ante Orlando City

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

El incómodo momento que vivió Tirante en su llegada a Cancún

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

El Gobierno provincial advirtió preocupación y riesgos ante los cambios en el control nacional de alimentos

El Gobierno provincial advirtió "preocupación" y "riesgos" ante los cambios en el control nacional de alimentos

Ovación
Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música