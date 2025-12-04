Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

La dirigencia que encabeza el presidente de Colón José Alonso analiza la chance de sumar a Mauricio Tuca Risso para el cargo de secretario técnico

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 21:30hs
Mauricio Risso es un candidato para convertirse en secretario técnico de Colón.

Mauricio Risso es un candidato para convertirse en secretario técnico de Colón.

A horas de asumir como presidente de Colón, José Alonso y el resto de la comisión directiva aceleran en varios frentes, no solo en lo económico, sino también en lo deportivo.

El Tuca Risso podría convertirse en secretario técnico

El próximo martes, Diego Colotto llegará a Santa Fe para firmar su contrato y convertirse en el nuevo director deportivo. Pero los dirigentes trabajan para sumar a un secretario técnico que trabaje a la par con Colotto y sea el nexo con el plantel.

Y el nombre en cuestión es el de Mauricio Risso. El Tuca mantuvo conversaciones con la nueva dirigencia y la semana próxima se intensificarían buscando llegar a un acuerdo.

LEER MÁS: El plantel de Colón mantiene su postura y no entrena hasta cobrar

Recordando que cuando Iván Moreno y Fabianesi se convirtió en director deportivo, el rol de secretario técnico lo ocupó Rafael Maceratesi.

Mauricio Risso debutó con la camiseta en Colón en 1992 y formó parte del equipo que ascendió a Primera División en 1995. Y se fue del Sabalero en 1997.

Colón secretario técnico Diego Colotto
Noticias relacionadas
colon celebra 28 anos de su primera llegada a la copa libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

quien es el joven y prometedor goleador que medran quiere para el colon 2026

Quién es el joven y prometedor goleador que Medrán quiere para el Colón 2026

guillermo ortiz, cerca de dejar colon tras un acuerdo con la entrante comision directiva de jose alonso

Guillermo Ortiz, cerca de dejar Colón tras un acuerdo con la entrante comisión directiva de José Alonso

Victor godano finaliza su paso por la presidencia de Colón, comienza oficialmente José Alonso

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Lo último

Wanchope Ábila no será tenido en cuenta por Diego Martínez y se va de Huracán

Wanchope Ábila no será tenido en cuenta por Diego Martínez y se va de Huracán

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Último Momento
Wanchope Ábila no será tenido en cuenta por Diego Martínez y se va de Huracán

Wanchope Ábila no será tenido en cuenta por Diego Martínez y se va de Huracán

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Alerta en Santa Fe por la vacunación: menos de la mitad de los niños de cinco años completó refuerzos o segundas dosis

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado de la Generación Dorada

Ovación
De Paoli: Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón

De Paoli: "Dos caídas seguidas en una cancha que era un hervidero terminaron el ciclo en Colón"

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola?

¿Cuándo pagará José Alonso la inhibición por Alberto Espínola?

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

El arquero Gian Piaggio firmará su primer contrato profesional en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Conrado Ibarra tendría chanches de renovar su contrato en Colón

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"