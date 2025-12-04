Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

La dirigencia que encabeza el presidente de Colón José Alonso analiza la chance de sumar a Mauricio Tuca Risso para el cargo de secretario técnico

Mauricio Risso es un candidato para convertirse en secretario técnico de Colón.

A horas de asumir como presidente de Colón, José Alonso y el resto de la comisión directiva aceleran en varios frentes , no solo en lo económico, sino también en lo deportivo.

El próximo martes, Diego Colotto llegará a Santa Fe para firmar su contrato y convertirse en el nuevo director deportivo. Pero los dirigentes trabajan para sumar a un secretario técnico que trabaje a la par con Colotto y sea el nexo con el plantel.

Y el nombre en cuestión es el de Mauricio Risso. El Tuca mantuvo conversaciones con la nueva dirigencia y la semana próxima se intensificarían buscando llegar a un acuerdo.

LEER MÁS: El plantel de Colón mantiene su postura y no entrena hasta cobrar

Recordando que cuando Iván Moreno y Fabianesi se convirtió en director deportivo, el rol de secretario técnico lo ocupó Rafael Maceratesi.

Mauricio Risso debutó con la camiseta en Colón en 1992 y formó parte del equipo que ascendió a Primera División en 1995. Y se fue del Sabalero en 1997.